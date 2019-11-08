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8 листопада • оновлено в 21:22
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Прикмети і свята 9 листопада: чого не можна робити

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9 листопада в Україні і світі відзначають одразу кілька національних героїв і міжнародних свят, а саме: День української писемності та мови і Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму.

Свята 9 листопада

День української писемності та мови

Державне свято, яке було засноване в 1997 році указом президента України Леоніда Кучми. Свято було присвячене пам'яті українського літописця преподобного Нестора – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Прикмети і свята 9 листопада: чого не можна робити

Читайте більше про нього в нашому окремому матеріалі.

Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму

У ніч із 9 на 10 листопада 1938 року в Німеччині почався масовий єврейський погром, який увійшов в історію як "Кришталева ніч", або "Ніч розбитих вітрин".

Новини
День автомобіліста: на чому їздять українські зірки

Щорічно в Міжнародний день проти фашизму, расизму й антисемітизму в багатьох країнах проходять тематичні заходи – виставки, мітинги, демонстрації та інші акції в пам'ять про жертви нацизму, жертв терору на національному, расистському, зокрема антисемітському, грунті.

День пам'яті преподобного Нестора Літописця

Преподобний Нестор Літописець народився в XI столітті в Києві. У 17 років вступив до Києво-Печерської обителі. У молодому віці став ченцем, а пізніше був висвячений у ієродиякони. Головним подвигом життя преподобного Нестора було створення "Повісті временних літ".

Прикмети і свята 9 листопада: чого не можна робити

Прикмети на 9 листопада

  • Вважалося, що в цей день озера і річки покриваються льодом і наступають перші морози. Народні прикмети 9 листопада передбачали погоду:

  • Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

  • Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

  • Вранці туман – до відлиги.

  • Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Раніше OBOZREVATEL писав про День інженерних військ України. Розмінування і розвідка позицій, будівництво укріплень і мостів, створення переправ і неприступних ліній оборони – все це завдання інженерів ЗСУ.

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Місце
Україна
Тег
свято
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