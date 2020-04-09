Прикмети і свята 9 квітня: чого не можна робити в цей день

Марія Дідик свята 09:52, 9.04.2020 Оновлено: 10:47, 9.04.2020

9 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Песах і Великий четвер у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Песах

Песах – центральне свято в календарі іудеїв, яке пов'язане з усвідомленням євреїв як народу. Назва свята походить від слова пасах, що на івриті означає "пройшов повз, минув".

Свято присвячене звільненню єврейського народу від 400-річного єгипетського рабства. Господь, щоб звільнити обраний народ, послав на єгиптян десять кар, і лише після десятої фараон відпустив євреїв на свободу.

Великий четвер у західних християн

Великий четвер, ще його називають Страсний четвер або Чистий четвер, - четвер Страсного тижня (останні шість днів Великого посту, що передують Великодню), перший день Великодніх урочистостей (Пасхального тридення). У цей день згадується Таємна Вечеря і встановлення Ісусом Христом таїнства Євхаристії - Святого Причастя.

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Прикмети 9 квітня

  • Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.

  • Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.

  • Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

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Що не можна робити 9 квітня

  • Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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