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9 грудня • оновлено в 01:05
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Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день

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9 грудня о Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією і Юріїв день.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день
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Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН, з ініціативи Вірменії, своєю резолюцією (A / RES / 69/323) постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину. Дата була обрана в зв'язку з тим, що в цей день в 1948 році Генасамблея прийняла Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього.

Міжнародний день боротьби з корупцією

У цей день в 2003 році в мексиканському місті Меріда на Політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції. Документ зобов'язує оголосити кримінальним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів.

Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Юріїв день

9 грудня православні християни відзначають День святого Георгія Побідоносця. У народі це свято називається Юріїв день. Святкування дня пам'яті Георгія Побідоносця, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, було встановлено в православній церкві в пам'ять про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051 – 1054 роки.

Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Прикмети 9 грудня

  • Якщо на Юріїв день холодно або вдарив мороз, то зима обіцяє бути дуже суворою і довгою.

  • Почути вовче виття недалеко від будинку – до сильних морозів.

  • Іній на землі на Юріїв день – до хорошого урожаю.

  • Сильний вітер 9 грудня: чекайте тріскучих морозів.

  • Якщо на 9 грудня весь день мете заметіль, то буде раннє напування бджіл.

Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 9 грудня

  • Не можна залишатися в цей день в боржниках.

  • Цього дня не вирушайте в далеку дорогу.

Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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