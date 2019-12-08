Прикмети і свята 9 грудня 2019: що не можна робити в цей день

9 грудня о Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією і Юріїв день.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН, з ініціативи Вірменії, своєю резолюцією (A / RES / 69/323) постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину. Дата була обрана в зв'язку з тим, що в цей день в 1948 році Генасамблея прийняла Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього.

Міжнародний день боротьби з корупцією

У цей день в 2003 році в мексиканському місті Меріда на Політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції. Документ зобов'язує оголосити кримінальним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів.

Юріїв день

9 грудня православні християни відзначають День святого Георгія Побідоносця. У народі це свято називається Юріїв день. Святкування дня пам'яті Георгія Побідоносця, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, було встановлено в православній церкві в пам'ять про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051 – 1054 роки.

Прикмети 9 грудня

Якщо на Юріїв день холодно або вдарив мороз, то зима обіцяє бути дуже суворою і довгою.

Почути вовче виття недалеко від будинку – до сильних морозів.

Іній на землі на Юріїв день – до хорошого урожаю.

Сильний вітер 9 грудня: чекайте тріскучих морозів.

Якщо на 9 грудня весь день мете заметіль, то буде раннє напування бджіл.

Що не можна робити 9 грудня

Не можна залишатися в цей день в боржниках.

Цього дня не вирушайте в далеку дорогу.

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