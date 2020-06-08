Прикмети і свята 9 червня: що категорично не можна робити в цей день

9 червня 2020 року в Україні відзначають Духів день (третій день Трійці) і Федорин день. У світі відзначається Міжнародний день друзів.

Прикмети також розкажуть якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Духів день

У Духів день здавна популярними були різноманітні обряди та ворожіння. Гадали в основному молоді дівчата, намагаючись визначити, яка доля їх чекає і чи пощастить вдало вийти заміж.

Хоча церква не схвалює подібного, ворожіння на вінках, на каблучках, на ланцюжках, на гілках берези були дуже поширеними.

Читайте на OBOZREVATEL про те, як ворожити на Духів день.

Ворожіння 9 червня KP.UA

Федорин день

Народне свято Федорин день відзначається 9 червня (за старим стилем – 27 травня). У православному церковному календарі це дата пам'яті мучениці Феодори Олександрійської. Цей день був відзначений особливою прикметою: на Федору не можна було підмітати підлогу в будинку – вважалося, ніби таким чином "виноситься сміття з хати", що призводить до сварок в сім'ї.

Також вважалося, що "Федора має колючий язик". Вона намагається дізнатися про погане і швидко рознести по всьому селу про те, в якому будинку є проблеми. Навіть поговорити біля колодязя в цей день не прийнято було зупинятися, адже "Федора стоїть за рогом, хоче дізнатися про чвари". З'ясовувати стосунки 9 червня теж не можна, тому що можна посваритися на все життя.

Федорин день: що не можна робити Total.kz

Люди, пов'язані з торгівлею, на Федору для свого домовика ставили за грубку або у кутку горщик каші і туди кидали кілька монеток, сподіваючись, що це принесе їм в майбутньому прибуток.

Міжнародний день друзів

Міжнародний день друзів відзначається 9 червня і проходить на неофіційному рівні.

Мета свята – нагадати людям про важливість людської дружби. У цей день прийнято влаштовувати зустрічі з друзями, дякувати їм за дружбу і підтримку.

Цей день приурочений теплим відносинам між близькими людьми, а не дружбі у всьому світі. Різниця в тому, що існує ще День дружби, який відзначається 30 липня і присвячується дружнім відносинам між державами, національностями і культурами.

Друзі Комсомолькая правда

Прикмети на 9 червня

Якщо за вікном сонячно, а дятел сильно стукає дзьобом, то скоро буде дощ.

Духота під час сходу сонця – до негоди.

Ліс шумить в безвітряну погоду – до дощу.

Нічна роса довго не висихає – до грози.

Дим з труби по землі стелиться – до негоди.

Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.

Що не можна робити 9 червня

Не можна робити генеральне прибирання в будинку, а також виконувати роботи у дворі.

9 червня не можна з'ясовувати стосунки з оточуючими, лихословити і розпускати чутки.

Увечері не можна виносити сміття з хати.

Не можна стригтися, в'язати, плести, вишивати, шити.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, що не можна робити в День Святої Трійці.