Прикмети і свята 9 червня 2019: яким буде день

9 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день архівів, а також народився американський актор Джонні Депп.

Прикмети 9 червня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Міжнародний день архівів

Міжнародний день архівів (International Archives Day), що відзначається щорічно 9 червня, було засновано Міжнародною радою архівів (МСА, International Council on Archives, ICA) в листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада).

Дата для свята була обрана не випадково – саме в цей день в 1948 році рішенням ЮНЕСКО і під її егідою було засновано МСА. Дата освіти даної організації і була визначена як Міжнародний день архівів, а перше це свято, що пройшло у 2008 році, стало одночасно і 60-ю річницею МСА.

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Прикмети 9 червня

Дощові черв'яки з землі виповзли – ясна погода на грозу зміниться.

У ясну погоду дятел дзьобом сильно стукає – до дощу.

При сході задуха стоїть – чекай негоди.

Ліс шумить без вітру – піде дощ.

Нічна роса варто довго – бути грозі.

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Родились 9 червня

1963 - Джонні Депп, американський актор, кінорежисер, музикант, лауреат премії "Золотий глобус".

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