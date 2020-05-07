Прикмети і свята 8 травня: що не можна робити в цей день

Марія Дідик свята 23:55, 7.05.2020 Оновлено: 00:03, 8.05.2020

8 травня православна церква згадує святого Марка, апостола від сімдесяти, у народі день називається Марк Ключник, а також відзначають День пам'яті і примирення.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День святого Марка

Слов'яни називали цей день Марк Ключник, тому що вважали, що у цього святого є ключі від неба і, відкривши якісь двері, він може випустити дощ. На Марка було прийнято закликати дощ і молитися за те, щоб літо не було посушливим.

День пам'яті і примирення

Пам'ятна дата приурочена до дня капітуляції нацистської Німеччини – 8 травня 1945 року. День пам'яті було встановлено як державне свято у результаті ухвалення 9 квітня 2015 року Верховною Радою України проєкту закону №2539 "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Народні прикмети на 8 травня

  • Якщо кує зозуля – морозів бути не повинно.

  • Якщо ясний і сонячний день – літо обіцяє бути спекотним.

  • Якщо веселка висить високо в небі – повинна бути ясна погода.

  • Якщо під час дощу почали співати птахи – погода покращиться.

  • Якщо веселка на небі зеленого відтінку – можливі зливи.

Що не можна робити 8 травня

  • Заборонено проливати воду на землю – вважалося, що через це Марк може залишити поля без дощів.

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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