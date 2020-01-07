Прикмети і свята 8 січня: що не можна робити в цей день

8 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Собор Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Собор Пресвятої Богородиці

Православні християни 8 січня відзначають Собор Пресвятої Богородиці. У цей день церква прославляє Богоматір, яка народила Сина Божого Ісуса Христа. Свято отримало таку назву тому, що в цей день відбувається загальне, соборне шанування і інших близьких до Діви Марії і Ісуса Христа осіб.

Правмир

Прикмети 8 січня

Якщо 8 січня вирує хуртовина і мороз, значить, літо буде холодним.

Сніг липне до долонь – варто чекати тепла.

Північний вітер принесе з собою холод.

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Що не можна робити 8 січня

У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.

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