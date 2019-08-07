Прикмети і свята 8 серпня: що не можна робити

8 серпня в Україні і світі відзначається ряд свят: День військ зв'язку України, Міжнародний день офтальмології, День альпініста і Всесвітній день кішок.

Крім того, шанують пам'ять святого Домініка, священномученика Єрмолая Нікомедійського і ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина. Прикмети цього дня зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 8 серпня

День військ зв'язку України

День військ зв'язку України Петро Порошенко - прес-служба

Щорічно відзначається 8 серпня згідно з Указом Президента від 1 лютого 2000 року. Військовий зв'язок – це технічна основа управління Збройними Силами. В кінці Другої світової війни майже кожен десятий воїн був зв'язківцем. На сьогодні близько 12% від загальної чисельності ЗС – фахівці військ зв'язку. Вже традиційно, в своє професійне свято всі працівники і військовослужбовці Військ зв'язку України отримують привітання від керівництва.

Міжнародний день офтальмології

День офтальмолога pixabay

Професійне свято офтальмологів. Традиційно до цієї дати приурочено конференції та симпозіуми, на яких відзначають заслуги і досягнення в цій галузі медицини окремих лікарів і вчених. На цих заходах проходить нагородження фахівців. Також багато офтальмологічні лікарні проводять безкоштовні консультації, діагностику та операції.

Міжнародний день альпінізму (День альпініста)

альпініст pixabay

Був ініційований завдяки двом швейцарцям – лікарю Мішелю-Габріелю Паккарду та гірничому провіднику Жаку Бальма. 8 серпня 1786 вони першими досягли вищої точки Альп – вершини Монблан, висотою в 4810 метрів. Відтоді всі альпіністи відзначають свято 8 серпня. Підкорювачі висот використовують цей день як ще один привід для зустрічей, обміну досвідом, встановлення нових рекордів і вражаючих видовищ, а спортивні клуби влаштовують змагання, концерти та інші святкові заходи.

Всесвітній день кішок

день кішок pixabay

Відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду із захисту тварин Animal Welfare з метою привлеч увагу до проблеми бездомних тварин.

День пам'яті святого Домініка

Святий Домінік dic.academic.ru/

Пам'ять засновника ордена проповідників або Домініканського Ордену шанується Католицькою Церквою 8 серпня. Він народився у 1170 році, в молодості прославився добротою і співчуттям: продавав усі свої цінності на допомогу нужденним, навіть двічі намагався продати себе в рабство, щоб звільнити захоплених у полон співвітчизників.

Проповідував Євангеліє у Франції, щоб боротися з поширеною там єрессю. Довгі роки після затвердження Папою Інокентієм III його Ордена поневірявся по Італії, Іспанії та Франції, щоб нести слова "Бога".

День пам'яті Єрмолая Нікомедійського

Єрмолай Нікомедійський peoples

Ранньохристиянський священномученик, потерпілий з Єрмократом і Єрмиппом у Никомедії в 305 році, в період гонінь на християн. У приватному будинку вони сховалися і продовжували проповідувати язичникам. Серед новонавернених був майбутній мученик Пантелеімон, якого незабаром заарештували. Пізніше проповідників заарештували, а на суді вони оголосили себе християнами, за що були обезголовленими.

День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина

Мойсей Угрин azbyka

Він був угорцем за походженням, народився у Трансільванії. У 1018 році під час взяття Києва польським королем Болеславом потрапив у полон і був відведений до Польщі. Юного Мойсея викупила знатна удова польської нації, яка намагалася його спокусити. Він багато разів відмовляв жінці й потай прийняв чернечий постриг. На догоду вдові, Болеслав вислав ченців, але піднявся заколот, і Мойсей зміг втекти. Тільки пізніше він повернувся до Києва і став жити в монастирі преподобного Антонія, де й помер святий у 1043 році.

Прикмети 8 серпня

Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.

Кішка поруч вляглася – до багатства й удачі.

Що не можна робити 8 серпня

Цього дня заборонено починати щось нове або будувати плани на майбутнє, лихословити, розповідати погані сни до заходу, сперечатися, скандалити і сваритися.

Хто народився 8 серпня

Катерина Бондаренко (33 роки)

Катерина Бондаренко xsport

Українська тенісистка, переможниця турніру Великого шолома в парному розряді; переможниця п'яти турнірів WTA; колишня перша ракетка світу в юніорському рейтингу; переможниця юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді.

Роджер Федерер (38 років)

Роджер Федерер instagra / rogerfederer

Швейцарський тенісист; володар рекордів, включаючи 20 титулів на турнірах Великого шолома в чоловічому одиночному розряді та 310 тижнів у сумі на першому місці в світовому рейтингу. Він безперервно входив до топ-10 світового рейтингу в одиночному розряді з жовтня 2002 року до листопаду 2016 року. Олімпійський чемпіон 2008 року в чоловічому парному розряді; володар Кубка Девіса 2014 року в складі національної збірної Швейцарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий астролог розповів, чого чекати різних знаків Зодіаку з 6 до 12 серпня.

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