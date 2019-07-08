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Прикмети і свята 8 липня: що не можна робити

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8 липня 2019 року народилися Енді Флетчер, один із засновників гурту "Depeche Mode" і співачка Джоан Осборн.

Прикмети розкажуть, якою буде погода та урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 8 липня: що не можна робити

pexels.com

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Прикмети 8 липня

  • Жаркий день – спека ще 40 днів протримається;

  • Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені;

  • Миші і свині 8 липня їсти сіно почали – буде дуже поганий покіс;

  • Якщо розсада добре п'є воду для поливу, значить, в дні сінокосу, за прикметами, буде сухо, і навпаки.

Прикмети і свята 8 липня: що не можна робити

pexels.com

Народилися 8 липня

1961 - Енді Флетчер, британський музикант-клавішник, один із засновників гурту "Depeche Mode".

1962 - Джоан Осборн, американська рок-співачка, автор пісень.

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