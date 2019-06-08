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Прикмети і свята 8 червня 2019: що не можна робити

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8 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Всесвітній день океанів, а також народилися американський репер Каньє Уест і Ненсі Сінатра.

Прикмети 8 травня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 8 червня 2019: що не можна робити

pexels.com

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Всесвітній день океанів

Це свято було запропоновано проводити на Зустрічі на вищому рівні "Планета Земля", яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 8 червня екологи, іхтіологи та співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку.

Прикмети і свята 8 червня 2019: що не можна робити

pexels.com

Прикмети 8 червня

  • Багато комарів – остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів;

  • Хороший урожай щавлю 8 червня – літо буде теплим;

  • Жаби голосно квакають – прикмета того, що варто чекати дощів найближчим часом.

Прикмети і свята 8 червня 2019: що не можна робити

pexels.com

Народилися 8 червня

1940 - Ненсі Сінатра, американська співачка і актриса.

1977 - Каньє Уест, американський реп-виконавець, продюсер.

Прикмети і свята 8 червня 2019: що не можна робити

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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