Прикмети і свята 8 червня 2019: що не можна робити

8 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Всесвітній день океанів, а також народилися американський репер Каньє Уест і Ненсі Сінатра.

Прикмети 8 травня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Всесвітній день океанів

Це свято було запропоновано проводити на Зустрічі на вищому рівні "Планета Земля", яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 8 червня екологи, іхтіологи та співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку.

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Прикмети 8 червня

Багато комарів – остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів;

Хороший урожай щавлю 8 червня – літо буде теплим;

Жаби голосно квакають – прикмета того, що варто чекати дощів найближчим часом.

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Народилися 8 червня

1940 - Ненсі Сінатра, американська співачка і актриса.

1977 - Каньє Уест, американський реп-виконавець, продюсер.

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