Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день
7 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають День народження радіо і День Євсея.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
День народження радіо
День 7 травня увійшов в історію світової науки і техніки як День народження радіо. Саме в цей день в 1895 році на засіданні Російського фізико-хімічного товариства російський фізик Олександр Степанович Попов виступив із доповіддю і демонстрацією створеного ним першого в світі радіоприймача, здійснивши перший сеанс радіозв'язку.
День Євсея
7 травня відзначається день Євсея. До цього часу закінчували сіяти овес. У народі стверджували, що на Євсея всіх гне до землі, а до людей пристає мука. Щоб позбутися від напасті, читали молитви і вмивалися свяченою водою.
Прикмети на 7 травня
Багато комарів у цей день – гарний знак. Урожай вівса багатим буде.
Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте.
Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.
Промені сонця темніють – до грози.
Що не можна робити 7 травня
Сни з 6 на 7 травня збудуться не скоро. Розповідати про них ніхто не міг.
У цей день не бажано з'ясовувати стосунки на роботі і вдома
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