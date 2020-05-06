Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:19
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день

1.4т
Читати матеріал російською

7 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають День народження радіо і День Євсея.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День народження радіо

День 7 травня увійшов в історію світової науки і техніки як День народження радіо. Саме в цей день в 1895 році на засіданні Російського фізико-хімічного товариства російський фізик Олександр Степанович Попов виступив із доповіддю і демонстрацією створеного ним першого в світі радіоприймача, здійснивши перший сеанс радіозв'язку.

Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День Євсея

7 травня відзначається день Євсея. До цього часу закінчували сіяти овес. У народі стверджували, що на Євсея всіх гне до землі, а до людей пристає мука. Щоб позбутися від напасті, читали молитви і вмивалися свяченою водою.

Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 7 травня

  • Багато комарів у цей день – гарний знак. Урожай вівса багатим буде.

  • Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте.

  • Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

  • Промені сонця темніють – до грози.

Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 7 травня

  • Сни з 6 на 7 травня збудуться не скоро. Розповідати про них ніхто не міг.

  • У цей день не бажано з'ясовувати стосунки на роботі і вдома

Прикмети і свята 7 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги