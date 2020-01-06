Головна Новини
6 січня • оновлено в 23:55
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 7 січня: що не можна робити в цей день

2.1т
Читати матеріал російською

7 січня о Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Різдво Христове.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 7 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Православне Різдво Христове: чого категорично не можна робити 7 січня

Різдво Христове

Православні віруючі 7 січня відзначають одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Цей день вважається днем народження Ісуса Христа у Віфлеємі від Діви Марії.

Прикмети і свята 7 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 7 січня

  • Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

  • На небі багато зірок – рік буде багатим.

  • Якщо знайдете річ – чекайте фінансової винагороди.

  • На Різдво йде сніг – рік буде вдалим і насиченим.

  • Першою увійде в будинок жінка – на жаль, чоловік – до радості.

Прикмети і свята 7 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 7 січня

  • Не можна прибирати і займатися домашніми справами.

  • У цей святий день ні в якому разі не дозволяється лаятися і кричати.

  • Не можна в Різдво переїжджати в інший будинок.

Прикмети і свята 7 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував точний прогноз погоди на Різдво в Україні. Синоптики попереджають про "температурних гойдалках".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги