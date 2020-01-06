Прикмети і свята 7 січня: що не можна робити в цей день

7 січня о Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Різдво Христове.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Різдво Христове

Православні віруючі 7 січня відзначають одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Цей день вважається днем народження Ісуса Христа у Віфлеємі від Діви Марії.

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Прикмети на 7 січня

Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

На небі багато зірок – рік буде багатим.

Якщо знайдете річ – чекайте фінансової винагороди.

На Різдво йде сніг – рік буде вдалим і насиченим.

Першою увійде в будинок жінка – на жаль, чоловік – до радості.

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Що не можна робити 7 січня

Не можна прибирати і займатися домашніми справами.

У цей святий день ні в якому разі не дозволяється лаятися і кричати.

Не можна в Різдво переїжджати в інший будинок.

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Раніше OBOZREVATEL публікував точний прогноз погоди на Різдво в Україні. Синоптики попереджають про "температурних гойдалках".

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