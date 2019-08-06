Прикмети і свята 7 серпня: що не можна робити

7 серпня в Україні і світі відзначається ряд свят: Успіння праведної Анни, матері Богородиці, день збирання зірок.

Прикмети цього дня зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свято 7 серпня

Успіння праведної Анни, матері Богородиці

Праведна Анна, мати Богородиці, була дочкою священика Матфана та його дружини Марії. Святий праведний Іоаким (її чоловік) був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від насіння його нащадків народиться Спаситель світу.

Праведна Анна, мати Богородиці vseikony.ru/

У них не було дитини, тому священик не прийняв принесення Богу, так як бездітний чоловік не має права цього робити. Довго молилися вони Господеві, який послав праведним дочку. Ангел сповістив їх про те, що в них народиться дівчинка, яку благословить весь рід людський. Дитину свою вони назвали Марією. Свята Анна померла у 70 років у храмі.

День збирання зірок

зорепад pixabay

День збирання зірок щорічно відзначається 7 серпня. В даний час року метеоритний потік особливо яскравий, тому всі бажаючі можуть вибрати відкритий простір і насолоджуватися потоком падаючих зірок, загадавши бажання.

зорепад pixabay

Прикмети на 7 серпня

Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.

Вранці холодно – зима студеною буде і настане рано.

Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.

Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Що не можна робити 7 серпня

Лаятися цього дня заборонено, так як предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду. Також заборонено чинити взуття і одяг, скупитися, залишати дитину одну в кімнаті та пересаджувати квіти.

Хто народився 7 серпня

Софія Ротару instagram /sofiarotaru.officia

Українська, радянська співачка. Прославилася завдяки пісні "Червона рута" композитора Володимира Івасюка. Відомі композиції: "Лаванда", "Я назву планету", "Луна-Луна", "Небо – це я", "Було, але пройшло", "Одна калина", "Хуторянка" і багато інших.

Віктор Медведчук facebook / MEDVEDCHUKVV /

Український політичний і державний діяч, кум президента РФ Володимира Путіна, колишній народний депутат. Його партія "Опозиційна платформа "За життя" взяла участь в дострокових виборах до Верховної Ради України від 21 липня 2019 року.

Шарліз Терон для Marie Claire instagram / charlizeafrica

Американська актриса і фотомодель південноафриканського походження, продюсер. Стала відомою в 1990-х завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині", "Могутній Джо Янг", "Адвокат диявола" і "Правила виноробів". Знялася також в "Божевільний Макс. Дорога люті", "Форсаж 8", "Білосніжка і мисливець" і багато де ще.

Яна Клочкова instagram / yana_klochkova

Українська плавчиха, чотириразова олімпійська чемпіонка, найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор: 2000, 2004 і 2008 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!