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7 лютого • оновлено в 09:10
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Прикмети і свята 7 лютого: що не можна робити в цей день

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7 лютого в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Григор'їв день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 7 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

Григор'їв день

Віруючі православної церкви 7 лютого відзначають День святителя Григорія Богослова, якого вважають одним з прабатьків християнства, що жив в III столітті нашої ери. Григор'їв день прийнято присвячувати добрим справам і дякувати інших за надану добро. Про свою благодійність нікому не розповідали.

Прикмети і свята 7 лютого: що не можна робити в цей день

Прикмети 7 лютого

  • Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. По погоді після обіду судили про лютий наступного року.

  • Сніг випав в день Григорія - чергова зима прийде нескоро.

  • Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть на дворі - чекай сильних морозів.

  • Який день до полудня, такий буде грудень і січень наступного року. Після напів-дня можна побачити, яким буде січень і лютий.

  • Сильний снігопад - ознака того, що буде рання осінь.

Прикмети і свята 7 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 7 лютого

  • На Григорія Богослова не можна стригти волосся і нігті, це може привести до проблем, вирішити які буде непросто.

  • Не можна плюватися - хто плюне собі під ноги, не буде вдалого шляху.

  • Також не можна виходити з дому без потреби і важко працювати.

Прикмети і свята 7 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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