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7 квітня • оновлено в 00:15
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Прикмети і свята 7 квітня: що не можна робити в цей день

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7 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Всесвітній день здоров'я і Благовіщення Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 7 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день здоров'я

Всесвітній день здоров'я (World Health Day) відзначається щорічно 7 квітня в день створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров'я (World Health Organization, WHO). За час, що минув з того історичного моменту, членами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стали 194 держави світу.

Прикмети і свята 7 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення Пресвятої Богородиці - християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня (за новим стилем), і в православ'ї воно входить в число дванадесятих свят. Назва свята - Благовіщення - передає головний сенс пов'язаного з ним події: сповіщення Діві Марії благої вісті про зачаття і про народження Нею Богонемовля Христа.

Прикмети і свята 7 квітня: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 7 квітня

  • Під забороною на Благовіщення важка робота, праця на землі і обрізання дерев.

  • У це свято не радять давати в борг, щоб не накликати невдачі, відкласти поїздки, навіть якщо вони сплановані заздалегідь.

  • Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати, не варто до вечора займатися приготуванням їжі.

Прикмети і свята 7 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 7 квітня

  • Сонячне і безхмарне небо – влітку буде багато гроз.

  • Якою буде погода вдень, такою вона буде і до вечора.

  • Почалася гроза – буде тепле літо і хороший урожай горіхів.

  • На Благовіщення сиро – чекайте великий врожай грибів.

Прикмети і свята 7 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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