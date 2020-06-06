Прикмети і свята 7 червня: що категорично не можна робити в цей день
7 червня 2020 року православні християни відзначають День Святої Трійці. Крім цього, в Україні відзначається День працівників міської промисловості, а в світі – Всесвітній день безпеки харчових продуктів.
Прикмети також розкажуть, якою буде погода в неділю та найближчий період. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
Трійця 2020
Трійця є одним з найголовніших свят у християн, який вважається днем народження церкви.
У цей день прийнято ходити до храму і освячувати зібрану вранці зелень. Також, згідно з традицією, потрібно прикрашати будинок зеленню: травами або гілками дерев. Для цієї мети підійдуть береза, дуб, клен або липа. Осику і вербу в будинок приносити не можна.
Читайте докладніше про те, які трави святити на Трійцю і що означає цей обряд.
Вважається також, що свято Трійці – ідеальний день для заручин і сватання, проте весілля в цей день є поганим знаком. А люди, які народилися в цей період, можуть мати сильну інтуїцію або навіть дар передбачення.
День працівників місцевої промисловості
Щорічно в першу неділю червня в Україні відзначається День працівників місцевої промисловості. Це професійне свято було затверджене Указом Президента 20 серпня 2002 року.
Всесвітній день безпеки харчових продуктів
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A/RES/73/250) проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day).
Засновуючи це свято, ООН ставила своїм завданням залучення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів. Заклик звернений як до провладних структур, так і до виробників харчової продукції та працівників сфери їх збуту (фермеріи, працівників сільського господарства, харчової промисловості та працівників торгівлі).
Прикмети 7 червня
Трійця або П'ятидесятниця вважається днем, коли весна остаточно поступається місцем літу. У цей день уважно стежили за погодою і ворожили яким буде літо і врожай.
Дощ на Трійцю – хороша прикмета, що обіцяє рясний урожай зернових і грибів.
Потрапити під дощ – до добра і здійснення мрій.
Хто побачить веселку – знайде здоров'я і багатство в майбутньому році.
Дощова П'ятидесятниця – до теплого літа.
Що не можна робити 7 червня
В цей день, як і в інші християнські свята, категорично заборонено лаятися, сваритися, бажати іншій людині зла і свідомо завдавати їй шкоди.
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