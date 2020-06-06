Прикмети і свята 7 червня: що категорично не можна робити в цей день

7 червня 2020 року православні християни відзначають День Святої Трійці. Крім цього, в Україні відзначається День працівників міської промисловості, а в світі – Всесвітній день безпеки харчових продуктів.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода в неділю та найближчий період. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Liza.ua

Трійця 2020

Трійця є одним з найголовніших свят у християн, який вважається днем народження церкви.

У цей день прийнято ходити до храму і освячувати зібрану вранці зелень. Також, згідно з традицією, потрібно прикрашати будинок зеленню: травами або гілками дерев. Для цієї мети підійдуть береза, дуб, клен або липа. Осику і вербу в будинок приносити не можна.

Читайте докладніше про те, які трави святити на Трійцю і що означає цей обряд.

Вважається також, що свято Трійці – ідеальний день для заручин і сватання, проте весілля в цей день є поганим знаком. А люди, які народилися в цей період, можуть мати сильну інтуїцію або навіть дар передбачення.

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День працівників місцевої промисловості

Щорічно в першу неділю червня в Україні відзначається День працівників місцевої промисловості. Це професійне свято було затверджене Указом Президента 20 серпня 2002 року.

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Всесвітній день безпеки харчових продуктів

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A/RES/73/250) проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day).

Засновуючи це свято, ООН ставила своїм завданням залучення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів. Заклик звернений як до провладних структур, так і до виробників харчової продукції та працівників сфери їх збуту (фермеріи, працівників сільського господарства, харчової промисловості та працівників торгівлі).

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Прикмети 7 червня

Трійця або П'ятидесятниця вважається днем, коли весна остаточно поступається місцем літу. У цей день уважно стежили за погодою і ворожили яким буде літо і врожай.

Дощ на Трійцю – хороша прикмета, що обіцяє рясний урожай зернових і грибів.

Потрапити під дощ – до добра і здійснення мрій.

Хто побачить веселку – знайде здоров'я і багатство в майбутньому році.

Дощова П'ятидесятниця – до теплого літа.

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Що не можна робити 7 червня

В цей день, як і в інші християнські свята, категорично заборонено лаятися, сваритися, бажати іншій людині зла і свідомо завдавати їй шкоди.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ворожіннях на Трійцю і Духів день: як передбачити любов і заміжжя.

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