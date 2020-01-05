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5 січня • оновлено в 20:31
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Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

1.7т
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6 січня о Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Різдвяний Святвечір.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день
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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір, також відомий як Святий Вечір – це переддень Різдва Христового, який святкується в православній церкві 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.

Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

Прикмети 6 січня

  • Сніг йде – урожай на яблука.

  • Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим.

  • На багату кутю зоряне небо – кури добре будуть нестися і народить горох.

  • Якщо на Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від хвороб на весь майбутній рік.

Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

Що не можна робити

  • Не можна сідати до столу, поки не зійде перша різдвяна зірка.

  • Не сідайте до Святої вечері в чорному одязі.

  • Не виносьте в цей день з дому сміття.

  • У Святвечір не можна займатися шиттям і рукоділлям.

  • Не забороняйте колядувати в вашому домі. Якщо не впустіть їх – від вас піде успіх, якщо ж впустіть – чекайте достатку і процвітання.

Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

Народилися 6 січня

1596 - Богдан Хмельницький (пом. 1657), гетьман Війська Запорозького, український полководець і державний діяч.

Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

1986 - Ірина Шейк, російська супермодель.

Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL публікував точний прогноз погоди на Різдво в Україні. Синоптики попереджають про "температурних гойдалках".

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Автор
Марія Дідик
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