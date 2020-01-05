Прикмети і свята 6 січня: що не можна робити в цей день

6 січня о Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Різдвяний Святвечір.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір, також відомий як Святий Вечір – це переддень Різдва Христового, який святкується в православній церкві 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.
Прикмети 6 січня
Сніг йде – урожай на яблука.
Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим.
На багату кутю зоряне небо – кури добре будуть нестися і народить горох.
Якщо на Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від хвороб на весь майбутній рік.
Що не можна робити
Не можна сідати до столу, поки не зійде перша різдвяна зірка.
Не сідайте до Святої вечері в чорному одязі.
Не виносьте в цей день з дому сміття.
У Святвечір не можна займатися шиттям і рукоділлям.
Не забороняйте колядувати в вашому домі. Якщо не впустіть їх – від вас піде успіх, якщо ж впустіть – чекайте достатку і процвітання.
Народилися 6 січня
1596 - Богдан Хмельницький (пом. 1657), гетьман Війська Запорозького, український полководець і державний діяч.
1986 - Ірина Шейк, російська супермодель.
Раніше OBOZREVATEL публікував точний прогноз погоди на Різдво в Україні. Синоптики попереджають про "температурних гойдалках".
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