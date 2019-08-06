Прикмети і свята 6 серпня: що не можна робити

6 серпня в Україні і світі відзначається ряд свят: Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

У західних християн – Преображення Господнє. Також призначено День пам'яті благовірних князів Бориса та Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида. Прикмети цього дня зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 6 серпня

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Пам'ятник трагедії в Хіросімі pixabay

Приурочений до трагедії в японському місті Хіросіма, що постраждало від бомбардування США. Скинута бомба "Малюк" вибухнула на висоті близько 600 метрів. Велика частина житлових кварталів міста представляла собою споруди з дерева. Вибух стер місто з лиця землі, миттєво загинуло понад 80 тисяч осіб, близько 12 тисяч пропали без вісті, близько 40 тисяч отримали поранення. Ще через три дні атомна бомба з плутонієвим зарядом такої ж потужності була скинута на інше японське місто – Нагасакі.

Зруйнована Хіросіма

Через 10 років після завершення Другої світової війни і в пам'ять про трагедію Хіросіми 6 серпня 1955 року відбулася Перша Міжнародна конференція за заборону атомної і водневої зброї. Хіросіма стала символом пережитого жаху застосування ядерної зброї і боротьби за мир, а День Хіросіми став іменуватися Всесвітнім днем боротьби за заборону ядерної зброї.

Міжнародний день "Лікарі світу за мир"

Лікарі за мир

Це свято було запропоновано організацією "Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі". Він відзначається в річницю страшної трагедії – дня бомбардування японського міста Хіросіма (Hiroshima) 6. серпня 1945 року.

Преображення Господнє у західних християн

Преображення Господнє Католицький Календар

6 серпня Католицька церква святкує Преображення Господнє – таємниче перетворення, що описано в Євангеліях, явище Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви. Свято Преображення відзначається Східною Церквою з 4 століття. До календара його було введено папою Калікстом III в 1457 році.

День пам'яті благовірних князів Бориса та Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида

Борис і Гліб Ікона з Савво-Вішерського монастиря, XIII- початок XIV століття (Київський національний музей російського мистецтва)

Святі благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб (Роман і Давид) – перші руські святі, канонізовані церквою. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Святополк підіслав до Бориса вбивць, яких той зустрів, як мученик за молитвою. Після цього він убив святого князя Гліба, викликавши з Мурома. Святкування на честь святих Бориса та Гліба відбуваються тричі на рік: 15 травня, 6 серпня і 18 вересня.

Борис і Гліб - ікона tretyakovgallery - невідомий іконописець

Прикмети 6 серпня

Якщо тепло і сонячно – зима буде холодною;

Дощ з ранку – до погожого і ясному дню.

Мухи з ранку дзижчать – до сонячній погоді. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер – до негоди.

Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.

Роса до полудня – буде гроза.

З осики пух полетів – пора збирати підосичники.

Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.

Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.

Чайки на воду часто сідають – до дощу.

Що не можна робити 6 серпня

До цієї пори встигав хліб. Однак з поваги до святих в поле намагалися не виїжджати і не братися за польові роботи. Це рекомендується не робити і сьогодні. Час краще присвятити молитві.

Хто народився 6 серпня

Енді Уорхол

24смі

Американський художник, продюсер, дизайнер, письменник, колекціонер, видавець журналів і кінорежисер, помітна персона в історії поп-арт-руху і сучасного мистецтва в цілому. Засновник ідеології "homo universale", творець творів, які є синонімом поняття "комерційний поп-арт". Помер 22 лютого 1987 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня деяким зі знаків Зодіаку краще поберегтися і двічі подумати перед тим, як приймати важливе рішення.

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