6 серпня 2020 року православна церква вшановує пам'ять благовірних князів Бориса і Гліба. Католики відзначають свято Преображення Господнє.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 6 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Преображення Господнє у християн західного обряду

6 серпня католицька церква святкує Преображення Господнє – появу Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви.

Що відзначають 6 серпня Pixabay

В кінці шляху земного життя Ісус Христос відкрив своїм учням, що йому належить страждати за людей, померти на Хресті і воскреснути. Після цього він звів трьох апостолів – Петра, Якова та Іоана – на гору Фавор і преобразився перед ними: обличчя його засяяло, а одяг зробився сліпучо-білим. Два пророка Старого Завіту – Мойсей та Ілля – з'явилися Господу на горі і розмовляли з ним, а голос Бога Отця з світлої хмари, що осяяла гору, свідчив про Божество Христа.

День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба

6 серпня, православна церква відзначає день пам'яті святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (за старим календарем – 24 липня). Благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб (у святому Хрещенні – Роман і Давид) – перші святі на Русі, канонізовані церквою. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира.

Святі Борис і Гліб rusplt.ru

За те, що Борис і Гліб смиренно прийняли мученицьку смерть від одновірців, церква зарахувала братів до лику святих.

Селяни в цей день просили у святих братів допомоги в збиранні врожаю. Ще вони займалися активним збором ягід (смородини, малини, лохини, чорниці, калини та черемхи) на пироги, для сушки, а також, щоб варити з них варення, компоти і відвари.

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Народні прикмети на 6 серпня:

Дощ з ранку – до погожого і ясного дня.

Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер – до негоди.

Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.

Роса до полудня – буде гроза.

Яка погода в цей день, такою вона буде й у другій половині серпня.

Чайки на воду часто сідають – буде дощ.

Що не можна робити 6 серпня:

Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.

Краще не працювати на землі (в полі, на городі). Якщо не послухатися цієї поради, можна спровокувати пожежу від удару блискавки.

Якщо ви домовилися віддати борг в цей четвер – обов'язково стримайте слово. Вважається, що якщо цього не зробити, фінансова невдача "прилипне" до вас на найближчі три місяці.

У цей день не варто багато розмовляти.

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