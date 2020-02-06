Прикмети і свята 6 лютого: чого не можна робити в цей день

6 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день бармена і День Боба Марлі на Ямайці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена – професійне свято, яке відзначається в багатьох країнах 6 лютого. Дата свята вибрана не випадково – 6 лютого відзначається День святого Аманда одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також реєстраторів і барменів.

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День Боба Марлі на Ямайці

День Боба Марлі відзначається на Ямайці 6 лютого – в день народження музиканта. Останнім часом святкування дня народження артиста вийшли за межі Ямайки. Так, у 2005 році 60-річчя і в 2010 році 65-річчя Боба Марлі відзначалися його шанувальниками по всьому світу.

Прикмети на 6 лютого

Завірюха і заметіль – чекайте неврожаю.

Безвітряна погода в цей день – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

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Що не можна робити 6 лютого

Цей день вважається важким. Тому старі люди радять не шити, чи не в'язати, а також не стригти волосся і нігті.

Не зав'язуйте вузли, щоб не накликати похорон.

Не перестилайте ліжко, інакше захворієте.

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