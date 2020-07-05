Прикмети і свята 6 липня: що заборонено робити в цей день

6 липня 2020 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день поцілунку. За народним календарем – Горпина Купальниця. Також з заходом сонця люди починають відзначати Івана Купала.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 6 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Горпина Купальниця

Це свято у слов'янських народів асоціювалося з улюбленим літнім дозвіллям – купанням. Все, що було пов'язано з водою, лазнею і купанням, мало містичне значення в цей день. До того ж воно відзначалося напередодні дня Івана Купала. У православ'ї в цей день вшановують пам'ять святої Горпини Римської, яку прозвали в народі Аграфеною.

Горпина Купальниця, ввечері починається свято Івана Купала Рixabay

Селяни заготовляли в цей день лазневі віники на цілий рік. Іноді віники робили з різних порід листяних дерев і рослин, тоді в кожен віник входило по гілці: від берези, вільхи, черемхи, верби, липи, смородини, калини, горобини та інших рослин.

На Аграфену обов'язково милися і парилися в лазнях, використовуючи при цьому для зцілення від хвороб різні лікувальні трави. Парилися віником з богородицької трави і папороті, ромашки, жовтецю і полину, м'яти пахучої.

Увечері після всіх банних процедур люди готувалися до відзначення важливого слов'янського свята – Івана Купала. Саме в ніч з 6 на 7 липня слов'яни стрибали через багаття, ворожили на суджених і на майбутнє та проводили безліч захисних ритуалів.

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Всесвітній день поцілунку

Всесвітній день поцілунку – неофіційне міжнародне свято, що проводиться ентузіастами в більш ніж 60 країнах світу щорічно 6 липня. Батьківщиною всесвітнього дня поцілунків вважається Великобританія. Саме на берегах Туманного Альбіону в кінці XIX століття вважали, що поцілунок гідний того, щоб мати власне свято як один із проявів любові.

Всесвітній день поцілунку: як відзначають Рixabay

Прикмети на 6 липня

На Горпини садили репу, щоб мати багатий урожай і отримати овочі з великим вмістом вітамінів.

За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.

Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.

У святковий день було прийнято вмиватися ранковою росою, щоб зберегти молодість і знайти здоров'я.

6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.

У день свята в лазні попаритися – здоров'я знайти.

Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.

Дощовий день – на неврожай.

Що не можна робити 6 липня

Не можна сумувати й тужити. Наші предки переконливо закликали в день Горпини Купальниці радіти життю, викинувши весь негатив з голови.

Якщо є вибір, то краще не планувати на цей день пологи. Вважається, що вони пройдуть не зовсім гладко.

Не варто давати в цей день гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.

Сни, побачені в цю ніч, не варто аналізувати. Наша підсвідомість обнулятиметься, очищаючись від негативу.

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