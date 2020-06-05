Прикмети і свята 6 червня: що не можна робити в цей день

6 червня 2020 року відзначають кілька свят: День журналіста в Україні, а також Троїцьку батьківську суботу.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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День журналіста

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом Президента України №251/94 від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

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Троїцька батьківська субота

У Троїцьку батьківську суботу заведено поминати покійних. Ця традиція бере свій початок з апостольських часів. Апостол Петро в цей день, звертаючись до іудеїв, говорить про Воскреслого Спасителя: Бог воскресив Його, пута смерти усунувши.

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Прикмети 6 червня

Ясне сонце – літо буде врожайним;

На небі багато птахів – чекай гарної погоди;

Птахи низько літають – будуть сильні дощі влітку;

Багато комарів – буде посуха в липні.

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Що не можна робити 6 червня

Не можна лаятися і лихословити;

Заборонено бажати іншим людям зла;

Не можна займатися важкою домашньою роботою.

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