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Прикмети і свята 6 червня 2019: що не можна робити

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6 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Вознесіння Господнє і День журналіста.

Прикмети 6 травня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 6 червня 2019: що не можна робити
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Вознесіння Господнє

Щорічно на 40 день після Великодня, в четвер 6-го тижня після Пасхи відзначають одне з двунадесятих свят церковного року - Вознесіння Господнє. Назва свята відображає суть події - це Піднесення на Небо Господа Ісуса Христа, завершення Його земного служіння. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів, благословив їх і у плоті вознісся на небо.

Прикмети і свята 6 червня 2019: що не можна робити

День журналіста

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом Президента України № 251/94 від 25 травня 1994 року в честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

Прикмети і свята 6 червня 2019: що не можна робити

Прикмети 6 червня

  • Якщо в червні часті зірниці - буде хороший урожай.

  • Суниця, шипшина, калина в цвіту - до врожаю сироїжок.

  • Якщо трава пахне сильніше звичайного - до дощу.

  • Якщо бджолиний рій в'ється над акацією - буде дощ, над квітучою горобиною - буде ясний день.

Прикмети і свята 6 червня 2019: що не можна робити

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