Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

6 березня в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день зубного лікаря.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
pexels.com
Міжнародний день зубного лікаря
Щорічно 6 березня у багатьох країнах відзначається професійне свято лікарів-стоматологів - Міжнародний день зубного лікаря (International Dentist Day) або День дантиста (Dentist's Day).
pexels.com
Народні прикмети на 6 березня
Якщо сниться що ви ловите злочинця – ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти уві сні – здоров'я міцним буде.
Вірили, що в ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу.
Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім'ї, оскільки володіють сильним характером.
Якщо купити собі нове взуття в цей день, то вона прослужить довго.
pexels.com
Що не можна робити 6 березня
Не можна в цей день садити рослини або поливати їх – все одно вони не зростатимуть.
Не можна випивати – наслідки можуть бути поганими.
pexels.com
Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!