Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

6 березня в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день зубного лікаря.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день зубного лікаря

Щорічно 6 березня у багатьох країнах відзначається професійне свято лікарів-стоматологів - Міжнародний день зубного лікаря (International Dentist Day) або День дантиста (Dentist's Day).

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Народні прикмети на 6 березня

Якщо сниться що ви ловите злочинця – ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти уві сні – здоров'я міцним буде.

Вірили, що в ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу.

Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім'ї, оскільки володіють сильним характером.

Якщо купити собі нове взуття в цей день, то вона прослужить довго.

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Що не можна робити 6 березня

Не можна в цей день садити рослини або поливати їх – все одно вони не зростатимуть.

Не можна випивати – наслідки можуть бути поганими.

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