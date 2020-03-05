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5 березня • оновлено в 21:20
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Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

1.6т
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6 березня в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день зубного лікаря.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Міжнародний день зубного лікаря

Щорічно 6 березня у багатьох країнах відзначається професійне свято лікарів-стоматологів - Міжнародний день зубного лікаря (International Dentist Day) або День дантиста (Dentist's Day).

Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народні прикмети на 6 березня

  • Якщо сниться що ви ловите злочинця – ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти уві сні – здоров'я міцним буде.

  • Вірили, що в ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу.

  • Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім'ї, оскільки володіють сильним характером.

  • Якщо купити собі нове взуття в цей день, то вона прослужить довго.

Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 6 березня

  • Не можна в цей день садити рослини або поливати їх – все одно вони не зростатимуть.

  • Не можна випивати – наслідки можуть бути поганими.

Прикмети і свята 6 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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