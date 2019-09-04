Прикмети і свята 5 вересня: що не можна робити

5 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день благодійності та День пам'яті Лупа Солунського.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 5 вересня

Міжнародний день благодійності

Міжнародний день благодійності pixabay

Встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 7 березня 2013 року. Мета свята – привернення уваги громадськості до діяльності благодійних організацій і окремих осіб в подоланні бідності та гострих гуманітарних криз. З ініціативою виступила Угорщина, дата проведення приурочена до річниці смерті матері Терези.

День пам'яті святого Лупа Солунського

Лупа Солунський вікіпедія

Цього дня православні вшановують пам'ять мученика Лупа, який жив у кінці 3 – початку 4 століть і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Коли він був присутній при смерті пана, він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем та ім'ям великомученика Димитрія святий Луп творив у Солуні багато чудес. Він розбив язичницьких ідолів, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим.

Прикмети 5 вересня

Прикмети 5 вересня - брусниця pixabay

Журавлі на південь полетіли – до ранньої зими.

Грім – до теплої осені та холодної зими.

Мороз вранці – до ранньої зими.

Немає заморозків – вересень буде теплим.

Листя "обличчям" до землі падають – до м'якої та теплої зимі.

Журавлі летять низько – до пізньої та теплої зимі.

Журавлі швидко й тихо летять – до негоди.

Брусниця дозріла – пора збирати овес.

Що не можна робити 5 вересня

Цього дня не рекомендується пліткувати, починати щось нове або будувати плани, лінуватися. Також не можна звільнятися з роботи і підмітати підлогу.

Хто народився 5 вересня

Роуз МакГоуен instagram / rosemcgowan /

Американська актриса, режисер і співачка. Відома за роллю Пейдж Метьюс у телесеріалі "Всі жізки відьми". Також знімалася в таких стрічках: "Планета страху", "Мачете", "Чорна орхідея" та інші.

Сергій Лозниця Кадр з відео

Український режисер, режисер документального та ігрового кіно. Фільми: "Донбас", "Майдан", "Аустерліц", "Лагідна" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 5 вересня по картах Таро пророкує всім знакам Зодіаку насичений на пригоди день.

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