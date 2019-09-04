Прикмети і свята 5 вересня: що не можна робити

5 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день благодійності та День пам'яті Лупа Солунського.
Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.
Свята 5 вересня
Міжнародний день благодійності
Міжнародний день благодійності
pixabay
Встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 7 березня 2013 року. Мета свята – привернення уваги громадськості до діяльності благодійних організацій і окремих осіб в подоланні бідності та гострих гуманітарних криз. З ініціативою виступила Угорщина, дата проведення приурочена до річниці смерті матері Терези.
День пам'яті святого Лупа Солунського
Лупа Солунський
вікіпедія
Цього дня православні вшановують пам'ять мученика Лупа, який жив у кінці 3 – початку 4 століть і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Коли він був присутній при смерті пана, він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем та ім'ям великомученика Димитрія святий Луп творив у Солуні багато чудес. Він розбив язичницьких ідолів, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим.
Прикмети 5 вересня
Прикмети 5 вересня - брусниця
pixabay
Журавлі на південь полетіли – до ранньої зими.
Грім – до теплої осені та холодної зими.
Мороз вранці – до ранньої зими.
Немає заморозків – вересень буде теплим.
Листя "обличчям" до землі падають – до м'якої та теплої зимі.
Журавлі летять низько – до пізньої та теплої зимі.
Журавлі швидко й тихо летять – до негоди.
Брусниця дозріла – пора збирати овес.
Що не можна робити 5 вересня
Цього дня не рекомендується пліткувати, починати щось нове або будувати плани, лінуватися. Також не можна звільнятися з роботи і підмітати підлогу.
Хто народився 5 вересня
Роуз МакГоуен (46 років)
Роуз МакГоуен
instagram / rosemcgowan /
Американська актриса, режисер і співачка. Відома за роллю Пейдж Метьюс у телесеріалі "Всі жізки відьми". Також знімалася в таких стрічках: "Планета страху", "Мачете", "Чорна орхідея" та інші.
Сергій Лозниця (55 років)
Сергій Лозниця
Кадр з відео
Український режисер, режисер документального та ігрового кіно. Фільми: "Донбас", "Майдан", "Аустерліц", "Лагідна" та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 5 вересня по картах Таро пророкує всім знакам Зодіаку насичений на пригоди день.
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