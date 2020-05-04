Прикмети і свята 5 травня: що не можна робити в цей день

5 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день боротьби за права інвалідів і Міжнародний день акушерки.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Міжнародний день боротьби за права інвалідів
5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби за права інвалідів. Мета дати – звернути увагу широкої громадськості на проблеми, пов'язані із захистом прав людей з обмеженими можливостями.
Міжнародний день акушерки
Уже понад два десятиліття поспіль 5 травня вважається Міжнародним днем акушерки (International Day of the Midwife). Ідею свята запропонувала Міжнародна асоціація акушерок на конференції в Нідерландах у 1987 році. Статус офіційного свята цей день набув лише в 1992 році. Основна мета свята – інформувати населення про важливість роботи акушерок.
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Прикмети 5 травня
Сонячні промені в цей день світять дуже яскраво – буде дощ.
Хмарно з дощами в цей день – до спекотного і сухого літа.
Грозу застав у цей день – чекай поганого врожаю.
Якщо гриби раптово посилено рости почали – це до гарного урожаю зерна.
У цей день сонячно і тепло – гарний урожай зернових.
Ворона прилетіла і сіла на дах будинку – до біди.
Птахи будують гнізда на верхівці дерева – це до гарних новин.
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Що не можна робити 5 травня
Не можна в цей день поодинці ходити в ліс, там темні сили хороводи водять, і вас легко потягнуть до себе.
Забороняється пекти млинці, інакше на їх запах злетяться темні сили, тоді в будинку будуть сварки та скандали.
pexels.com
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