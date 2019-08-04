Прикмети і свята 5 серпня: що не можна робити

5 серпня в Україні і світі відзначається ряд свят: зокрема, Міжнародний день світлофора, святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері, а в народі день Трохима Безсонника.

Прикмети цього дня зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 4 серпня

Міжнародний день світлофора

Світлофор pixabay

Святкується на честь події, що відбулася у 1914 році. Цього дня в американському місті Клівленді з'явився перший попередник сучасних світлофорів. Він мав червоний і зелений ліхтарі, а при перемиканні світла видавав звуковий сигнал. Триколірні вперше з'явилися в Детройті та Нью-Йорку в 1920 році. Згодом вони стали популярні в різних містах Америки і Європи.

Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері

Почаївська ікона Божої Матері pravmir

У Почаївській Лаврі (Тернопільська область України) чудотворна ікона перебуває близько 400 років. Святкування на честь неї 5 серпня було встановлено у пам'ять позбавлення Успенської Почаївської Лаври від турецької облоги 20-23 липня 1675 року (за старим стилем).

Трохим Безсонник

У церковному календарі цей день позначений як дата пам'яті святих Трохима, Феофіла і ще 13 мучеників, які постраждали під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (3-4 ст). Мучеників катували за відмову відректися від християнства, а після, перебивши гомілки, кинули у вогонь, звідки вони вийшли на своїх ногах і зовсім неушкодженими. Безсонником цей день прозвали тому, що в розпалі була пора робочої жниви. Прийнято було збирати калину і малину.

Прикмети 5 серпня

Туман ввечері землею стелиться – до спеки.

Багато зірок на небі – скоро буде дощ.

Філін гупає – до похолодання.

Павук павутину плете на північ – до похолодання, на південь – до потепління.

Зірки на світанку яскраво мерехтять – скоро почнуться дощі.

Що не можна робити 5 серпня

Цього дня категорично заборонено лінуватися, скупитися, сумувати і сваритися. Потрібно провести його з користю.

Хто народився 5 серпня

Андрій Білецький (40 років)

Андрій Білецький Співрозмовник

Позафракційний народний депутат Верховної Ради VIII скликання, засновник полку "Азов", лідер "Національного корпусу".

Марін ле Пен (51 рік)

Марін ле Пен DW

Лідер правопопулістської партії "Національне об'єднання" у Франції, є прихильником Кремля, через що в ЗМІ її прозвали "подругою Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 до 11 серпня у багатьох знаків Зодіаку позаду залишається напружена смуга, а тиждень буде наповнений дуже вдалими подіями.

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