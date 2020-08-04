Прикмети і свята 5 серпня: що не можна робити в цей день

5 серпня 2020 року православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері. За народним календарем відзначається Тихона Безсонника.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 5 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері

Почаївська ікона Божої Матері належить до числа найбільш шанованих святинь православної церкви. Вона відома всьому православному світу: її шанують в Україні, в Боснії, Сербії, Болгарії, Німеччині, США та інших країнах. Поряд з православними на поклоніння чудотворному образу Пресвятої Богородиці приходять християни і прибічники інших віросповідань.

Почаївська ікона Божої Матері galactika.info

У 1559 році грецький митрополит Неофіт, повертаючись з Москви через Волинь, зупинився на нічліг в будинку благочестивої поміщиці, власниці Почаєва Анни Гойської. На знак подяки за гостинність він благословив господиню іконою Пресвятої Богородиці. Тридцять років ікона простояла в будинковій каплиці, а потім почала випускати уночі таємниче світіння. Після того як брат Анни Пилип Козинський, сліпий від народження, прозрів після молитви перед святим образом, Гойська визнала себе негідною тримати ікону в будинку і пожертвувала її ченцям Почаївської гори. Святий образ був доставлений до церкви, спорудженої на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Пізніше на цьому місці було засновано монастир.

З часу прозріння Пилипа Козинського і до теперішнього часу сотні разів всенародно була засвідчена цілюща сила, яка йде від чудотворного образу Почаївської Божої Матері.

Трохима Безсонника

5 серпня (23 липня за старим стилем) православні віруючі шанують пам'ять мученика Трохима. У народі день отримав назву Трохим Безсонник, тому що з раннього ранку і до пізнього вечора селяни займалися сільськогосподарськими роботами.

Трохим Безсонник: що це за свято Pixabay

Однак в обідню пору з полів прийнято було йти. За народними повір'ями, на початку серпня над полями літали духи Полудниці, наші предки уявляли їх у вигляді юних дів з довгим світлим волоссям, одягненими в білі сукні. Вони могли наслати на людину галюцинації, непритомність і сонячний удар.

Також до цього часу достигали різні лісові ягоди. Діти, молодь і дорослі, які не були задіяні в польових роботах, відправлялися за малиною і калиною, тому Трохимів день також називають Калинник-Малинник.

Увечері молодь збиралася на посиденьки і пригощалася пиріжками. Кому потрапляв пиріжок з малиною, означало, що він закохається, а якщо надкусив пиріжок з калиною, то чекай нерозділеного кохання. Господині ж із зібраних ягід робили заготовки на зиму – компоти, варення.

Що відзначають 5 серпня: свята і прикмети Pixabay

Прикмети на 5 серпня:

Поява ввечері туману, який стелиться по землі, віщує гарну погоду.

Зірки яскраво мерехтять на світанку – через кілька днів почнуться дощі.

Сова кричить – на холод.

Ранкова зоря скоро згасає – буде сильний вітер.

Що не можна робити 5 серпня:

Не рекомендується в цей день довго залежуватися в ліжку. В іншому випадку удачі в справах можна не чекати.

Після обіду не варто перебувати в полі і на городі. Вважається, що над землею в цей час літають духи, які можуть наслати на людину галюцинації і навіть непритомність.

Не можна їсти калину в сирому вигляді, інакше можна накликати сварку з коханою людиною. Якщо ж її поки немає, то, покуштувавши подібні "ласощі", можна позбутися перспективи знайти кохання.

У той же час забороняється рубати гілки калини. Це принесе в оселю нещастя.

Парубкам не варто ходити в ліс. Наші предки вірили, що русалки в цей час там водять хороводи і можуть напустити на мандрівника лихоманку.

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