Прикмети і свята 5 листопада: що не можна робити в цей день

5 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька міжнародних свят, а саме, День Гая Фокса в Великобританії і Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Народна правда

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day) був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/70/203) у грудні 2015 року з ініціативи представників Японії. Ця країна, яка перебуває в сейсмонебезпечному регіоні, накопичила значний досвід попередження і ліквідації наслідків від цунамі.

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День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) і супроводжуюча його Ніч багать (англ. Bonfire Night) – це одне з найбільш гучних свят в Англії. Його відзначають щороку 5 листопада.

Воно присвячене історичній події, що сталася 5 листопада 1605 року, коли була спланована змова проти короля Якова I і членів Парламенту.

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Що не можна робити в цей день

У жодному разі не давати грошей у борг.

Поручатися за сторонніх людей у цей день не можна.

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Прикмети 5 листопада

Випало багато снігу, і він не розтанув або пішов дощ, значить, зимові місяці будуть теплими, а в наступному році можна очікувати багатого врожаю.

На вечерю варто з'їсти шматочок лопуха і життя стане краще.

pexels.com

Народилися 5 листопада

1958 – Роберт Патрік, американський актор.

Роберт Патрік

1960 – Тільда Суїнтон, британська кіноактриса.

Тільда Суїнтон

1964 – Фамке Янссен, голландська актриса і фотомодель.

Фамке Янссен

1981 – Ксенія Собчак, російська телеведуча і громадська діячка.

Ксенія Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також у цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

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