Прикмети і свята 5 листопада: що не можна робити в цей день

5 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька міжнародних свят, а саме, День Гая Фокса в Великобританії і Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.
Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Народна правда
Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day) був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/70/203) у грудні 2015 року з ініціативи представників Японії. Ця країна, яка перебуває в сейсмонебезпечному регіоні, накопичила значний досвід попередження і ліквідації наслідків від цунамі.
pexels.com
День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) і супроводжуюча його Ніч багать (англ. Bonfire Night) – це одне з найбільш гучних свят в Англії. Його відзначають щороку 5 листопада.
Воно присвячене історичній події, що сталася 5 листопада 1605 року, коли була спланована змова проти короля Якова I і членів Парламенту.
pexels.com
Що не можна робити в цей день
У жодному разі не давати грошей у борг.
Поручатися за сторонніх людей у цей день не можна.
pexels.com
Прикмети 5 листопада
Випало багато снігу, і він не розтанув або пішов дощ, значить, зимові місяці будуть теплими, а в наступному році можна очікувати багатого врожаю.
На вечерю варто з'їсти шматочок лопуха і життя стане краще.
pexels.com
Народилися 5 листопада
1958 – Роберт Патрік, американський актор.
Роберт Патрік
1960 – Тільда Суїнтон, британська кіноактриса.
Тільда Суїнтон
1964 – Фамке Янссен, голландська актриса і фотомодель.
Фамке Янссен
1981 – Ксенія Собчак, російська телеведуча і громадська діячка.
Ксенія Собчак
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також у цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.
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