Прикмети і свята 5 липня: що не можна робити в цей день

5 липня 2020 року в Україні святкують День Військово-морських сил Збройних Сил (День флоту). А за народним календарем відзначається Євсєєв день.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 5 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Військово-морських сил Збройних Сил України

Це свято засноване в червні 2015 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка, враховуючи значення Військово-морських сил у забезпеченні обороноздатності держави. Відзначається щорічно в першу неділю липня.

День Військово-морських сил України (Фото: president.gov.ua)

Євсєєв день

У православній церкві 5 липня шанували пам'ять Євсевія, єпископа Самосатського, який жив у 4 столітті й прославився як захисник прихильників православної віри, затвердженої в Нікеї на першому Вселенському соборі. У народі вважалося, що це найсприятливіший період для чищення колодязів. Головна прикмета дня: дощ на Євсея – до багатого врожаю хліба.

Священномученик Євсевій Самосатський (фото – tatmitropolia.ru)

Інші назви свята: "Євсевій", "Уляна", "Ульянин день", "День Уляни і Євсевія".

Народні прикмети на 5 липня:

фото – businesstoday.in

Дощ іде днем – чекайте хорошого врожаю.

Жаркий день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.

Комарі літають роєм – на гарну погоду.

Що не можна робити в цей день

фото – pixy.ru

5 липня не варто вирушати в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Остерігайтеся пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.

Не проєктуйте свою злість на інших людей, адже для вас це закінчиться не дуже благополучно.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в липні.