Прикмети і свята 5 червня: що не можна робити

5 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Всесвітній день навколишнього середовища, а також народився актор Марк Уолберг.

Прикмети 5 травня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Всесвітній день навколишнього середовища

Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day), встановлений ООН і щорічно відзначається 5 червня, є способом привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії, спрямовані на охорону навколишнього середовища.

Прикмети 5 червня

Мошки і комарі стовпом в'ються – на гарну погоду.

Глід рясно цвіте – до суворої зими.

Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.

Трава вранці сильніше звичайного пахне – бути дощу.

Багато мурах біля мурашника – на гарну погоду.

Духота при сході сонця – до негоди.

Народилися 5 червня

1971 - Марк Уолберг, американський кіноактор фотомодель і співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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