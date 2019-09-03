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3 вересня • оновлено в 22:22
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Прикмети і свята 4 вересня: що не можна робити

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4 вересня в Україні і в усьому світі православні вшановують пам'ять мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Северіана, які загинули за Христа при правлінні імператора Максиміана.

У народі – День Агафона-Огуменника. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 4 вересня

День пам'яті мученика Агафоніка Нікомидійського

Агафонік Никомидійський

Агафонік Никомидійський

Азбука віри

Агафонік жив у Нікомидії, походив із знатного роду Гіппасієва. Він добре знав Святе Письмо, тому зміг звернути багатьох язичників до віри в Христа, зокрема й самого першого з членів Сенату. Всіх їх розіп'яли за те, що вони відмовилися принести жертву ідолам. Мучеників Агафоніка, Феопрепія, Акіндіна і Северіана після довгих катувань повели на суд імператора, проте дорогою тих, хто не міг далі йти, умертвили. Агафоніка й тих, хто вижив у дорозі, за наказом імператора стратили мечем.

День Агафона-Огуменника

Агафонік-Огуменник

Агафонік-Огуменник

wikipedia

У народі вважали, що якщо господар не буде охороняти свій урожай, нечиста сила прийде і зіпсує його. Тому вночі люди виходили стерегти снопи в кожусі навиворіт, обв'язуючи голову рушником. А з собою брали кочергу, щоб відігнати нечисту силу.

Прикмети 4 вересня

4 вересня - прикмети

4 вересня - прикмети

pixabay

  • День сонячний – до теплої осені.

  • Багато грибів у лісі – до поганої риболовлі.

  • Туман у сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.

  • Мало грибів, але багато горіхів – до холодної та сніжної зими.

  • Тепло і павутина летить – до доброї осені.

  • Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.

Що не можна робити 4 вересня

Цього дня не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження, виходити на вулицю після заходу сонця, брати й давати в борг і скупитися.

Хто народився 4 вересня

Бейонсе (37 років)

Бейонсе

Бейонсе

instagram / beyonce

Справжнє ім'я Бейонсе Жизель Ноулз-Картер. Американська співачка в стилі R`n`B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Хіти: Halo, Single Ladies, Drunk in Love, Run the World, Sweet Dreams, Hold Up та інші.

Григорій Суркіс (70 років)

Григорій Суркіс

Григорій Суркіс

UEFA.com

Український бізнесмен і політик, футбольний функціонер, віцепрезидент УЄФА з 24 травня 2013 року до 7 лютого 2019 року. Почесний член УЄФА, президент Федерації футболу України.

Цього дня також помер Василь Стус

Василь Стус

Василь Стус

wikipedia

Український поет, дисидент, політв'язень, Герой України. Народився 6 січня 1983 року – помер 4 вересня 1985 роки після оголошеного 27 серпня голодування в карцері. Посмертно реабілітований у 1990 році. У 1989 році прах Стуса було перевезено в Україну і поховано в Києві на Байковому кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 4 вересня по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений пригодами день. Однак деяким знакам Зодіаку потрібно бути дуже обережними.

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