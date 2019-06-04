Прикмети і свята 4 травня 2019: що не можна робити

4 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Крім того, в цей день народилася зірка Голлівуду актриса Анджеліна Джолі.

Прикмети можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

19 серпня 1982 на 31-му пленарному засіданні своєї відновленої 7-й надзвичайної сесії, Генеральна Асамблея ООН з питання про Палестину, постановила відзначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. День відзначається в річницю першого нальоту ізраїльської авіації на Бейрут і ряд інших населених пунктів Лівану, проведеного 4 червня 1982 року, в ході якого загинула велика кількість мирних жителів, серед яких були і діти.

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Прикмети 4 червня

Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.

Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Птахи весело співають – на гарну погоду.

Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.

Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.

Чорні кола навколо зірок – до негоди.

Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться в самий найближчий час.

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Народилося 4 червня

1975 - Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка "Оскара" і трьох "Золотих глобусів".

lady.tut.by

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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