Прикмети і свята 4 травня 2019: що не можна робити

4 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Крім того, в цей день народилася зірка Голлівуду актриса Анджеліна Джолі.
Прикмети можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
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Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії
19 серпня 1982 на 31-му пленарному засіданні своєї відновленої 7-й надзвичайної сесії, Генеральна Асамблея ООН з питання про Палестину, постановила відзначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. День відзначається в річницю першого нальоту ізраїльської авіації на Бейрут і ряд інших населених пунктів Лівану, проведеного 4 червня 1982 року, в ході якого загинула велика кількість мирних жителів, серед яких були і діти.
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Прикмети 4 червня
Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.
Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.
Птахи весело співають – на гарну погоду.
Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.
Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.
Чорні кола навколо зірок – до негоди.
Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться в самий найближчий час.
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Народилося 4 червня
1975 - Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка "Оскара" і трьох "Золотих глобусів".
lady.tut.by
Glavcom.life
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.
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