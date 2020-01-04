Прикмети і свята 4 січня 2020: що не можна робити в цей день

4 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Всесвітній день азбуки Брайля і День Ньютона.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Всесвітній день азбуки Брайля

4 січня 2019 року вперше було відзначено свято, присвячене винаходу французького тифлопедагога Луї Брайля, – Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day), який був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A / RES / 73/161).

День Ньютона

Ісаак Ньютон - всесвітньо визнаний геній – особистість, якій присвячено свято День Ньютона (Newton Day). Вчені всього світу і сьогодні використовують теорему Ньютона-Лейбніца, закон в'язкості Ньютона, перший, другий і третій закони Ньютона, біном Ньютона, інтерполяційні формули Ньютона, не кажучи вже про буквально легендарному законі всесвітнього тяжіння Ньютона.

Прикмети 4 січня

Багато бурульок на даху будинку віщує врожайний рік.

Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру – чекайте снігопадів в найближчі дні.

Якщо в річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Крім цього, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити 4 січня

Вагітним жінкам в цей день не можна шити.

Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду свого родича.

У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Не можна проколювати вуха – вони будуть довго гоїтися.

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про етруський символічний подарунок на Новий рік, який можна піднести своїм рідним і знайомим і в 2020 році.

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