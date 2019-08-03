Прикмети і свята 4 серпня: що не можна робити

4 серпня в Україні і світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат: день Повітряних сил Збройних сил України, день залізничника.

Також поминають мироносицю рівноапостольну Марію Магдалину, а в народі вшановують Марію ягідницю. Прикмети цього дня розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 4 серпня

День Повітряних сил Збройних сил України

Відзначається щорічно в першу неділю серпня, встановлений Указом Президента України Віктором Ющенком від 27 червня 2007 року. Повітряні сили Збройних сил України – вид Збройних Сил, призначений для охорони повітряного простору держави, ураження з повітря об'єктів противника, авіаційної підтримки своїх військ, висадки повітряних десантів, повітряного перевезення військ і матеріальних засобів та ведення повітряної розвідки.

ПС ЗСУ Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Включають таку авіацію: бомбардувальну, штурмову, винищувальну, розвідувальну, транспортну.

День залізничника

Залізна дорога

Щорічно відзначається в першу неділю серпня на пострадянському просторі. Свято веде свою історію ще з 19 століття. До цього дня приурочено проведення різних урочистих і святкових заходів для всіх працівників залізничного транспорту.

День Марії Магдалини

Марія Магдалина Google Images

Євангеліє нічого не розповідає про юні роки Марії Магдалина, але переказ повідомляє, що вона була молода, гарна і вела грішне життя. Господь вигнав з неї сім бісів, після чого Марія стала вірною ученицею Спасителя. Згідно з Церковним переказом, вона пробула до Риму до прибуття туди апостола Павла й ще два роки після відбуття його з Риму, після першого суду над ним. У похилому віці переселилася в Ефес, де трудився святий апостол Іоанн. Там свята Марія закінчила земне життя і була похована.

Марія ягідниця

pixabay

Цього дня на Русі було прийнято відправлятися до лісу за ягодами – за чорною та червоною смородиною, чорницею. Господині займалися заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідниця і Сладостниця.

Що не можна робити 4 серпня

Не рекомендується працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки. Марія Магдалина протегує жінкам, тому цій половині людства не можна виконувати важку роботу. Краще присвятити час внутрішньому світу й скласти план на майбутнє. Також заборонено виходити на вулицю після заходу сонця і ображатися.

Прикмети 4 серпня

Гарна погода pixabay

Багато роси вранці – буде сірий льон.

Якщо гроза – буде добрий врожай зернових культур.

Грім гримить – до граду.

На Марію Магдалину в полі не працюють - гроза вб'є.

Хто народився 4 серпня

Меган Маркл і принц Гаррі instagram / sussexroyal

Герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі Меган Маркл – загальна улюблениця шанувальників по всьому світу. У минулому була актрисою, моделлю. Нещодавно народила первістка Арчі. Бере активну участь в добродійності.

Барак Обама instagram / barackobama /

44-й президент США, колишній сенатор штату Іллінойс, демократ. У 2016 році пішов із поста президента США, поступившись місцем Дональду Трампу. Був ініціатором закону про захист пацієнтів і доступну охорону здоров'я, також відомий як Obama Care.

Даша Астаф'єва instagram / da_astafieva

Українська модель, співачка, солістка гурту "NikitA". Знімалася для чоловічого глянцю Playboy. Часто радує шанувальників відвертими фотосесіями і кліпами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде вдалим днем, а ось деяким треба остерігатися.

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