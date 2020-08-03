Прикмети і свята 4 серпня: що не можна робити в цей день

4 серпня 2020 року православна церква вшановує пам'ять мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі це свято називають Марією Ягідницею.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 4 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День пам'яті мироносиці Марії Магдалини

Євангеліє нічого не розповідає про юні роки Марії Магдалини, відомо тільки, що в юності вона була дуже красивою і вела грішне життя. В Євангелії говориться, що Господь вигнав з Марії сім бісів. З моменту зцілення Марія почала нове життя і стала вірною ученицею Спасителя.

Марія Магдалина ohristianstve.ru

Вважається, що Марія, після того, як долучилася до християнства, до кінця днів зберігала свою вірність Господу. Згідно з переказами, вона була присутня і при похованні Ісуса. Марія Магдалина продовжувала своє благовістя в Італії. Саме її має на увазі апостол Павло у своєму Посланні до Римлян, де разом з іншими подвижниками проповіді євангельської згадує Марію (Маріам), яка "багато потрудилася для нас" і розділяла з Апостолами працю проповідництва.

У народі це свято називають Марією Ягідницею. Спочатку свято було язичницьким і присвячувалося Марії-заступниці, охоронниці жінок. Після приходу християнства на Русь церква в цей день почала шанувати пам'ять рівноапостольної Марії Магдалини, мироносиці. Спроба священиків розділити ці дві події не увінчалася успіхом. Інші назви свята: "Марія Магдалина", "Марії добрий день", "Добрий день", "Ягідниця", "Громовий день".

Марія Ягідниця: що це за свято Pixabay

4 серпня на Русі було прийнято відправлятися в ліс за ягодами – чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму – варили варення і компоти. Тому святу Марію й називали ягідницею. Жінки присвячували весь день сім'ї і дому. Змітали павутиння з віконних рам. Віник брали або з Трійці, або приготований заздалегідь, переважно з берези. Також в цей день, поки не настали заморозки, викопували із землі квіткові цибулини для подальшої посадки в наступному році.

Прикмети на 4 серпня:

Якщо багато роси вранці – буде сірий льон. Роса вимиває білизну і вкорочує ріст стебла.

Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур.

Грім гримить, не перестаючи – до швидкого граду.

Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо на суші сидять – до негоди.

Павуки сховалися – до дощу.

Якщо багато слимаків в городі, то в найближчі дні погода сирою буде.

Кури під час дощу по двору гуляють – до тепла.

Свята 4 серпня Рixabay

Що не можна робити 4 серпня:

Наші предки забороняли працювати в поле і в саду. Вважалося, що 4 серпня існує великий ризик удару блискавки.

А представницям прекрасної статі в цей день в цілому працювати не варто. По-перше, нічого може не вдатися. По-друге, жінка може підірвати здоров'я.

Цього вівторка не рекомендується вирішувати фінансові проблеми, в тому числі брати кредит. На того, хто проігнорує цю пораду предків, чекає часткова або навіть повна втрата майна.

У той же час не можна відмовлятися від вигідних пропозицій, якщо вони надійшли ззовні. Якщо впустити можливість 4 серпня, можна позбутися уваги фортуни на найближчий час.

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