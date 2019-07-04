Прикмети і свята 4 липня: що не можна робити

4 липня 2019 року відзначають кілька свят: День незалежності США і День Національної поліції України. Також церква відзначає Улянів день, який в народі називали День закоханих Уляни і Уляна.
Прикмети в цей день можуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
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У четвер, 4 липня, відзначається День Національної поліції України, який був заснований в 2018 році. Указ про призначення професійного свята був тоді підписаний Петром Порошенко, і тепер щорічно буде випадає саме на цю дату.
Зазначимо, що OBOZREVATEL приготував привітання для людей, в чиї обов'язки входить захищати порядок і спокій громадян.
День незалежності (Independence Day) вважається днем народження Сполучених Штатів як вільної і незалежної країни. Більшість американців називають це свято просто за його датою - Четверте липня (Fourth of July).
pexels.com
Прикмети 4 липня
Нічна роса просихає – до грози.
Вранці латаття ледь над водою піднімається – після обіду піде дощ.
Грім протяжно гримить – до затяжного негоди.
Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.
pexels.com
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.
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