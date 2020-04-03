Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

4 квітня в Україні та в усьому світі відзначають суботу Акафіста, або Похвалу Пресвятої Богородиці і День Інтернету.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День Інтернету
У багатьох країнах світу щорічно 4 квітня – у день кончини святого Ісидора Севільського – відзначається День Інтернету, який у 1998 році був санкціонований Папою Іоанном Павлом II.
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Субота Акафіста, або Похвала Пресвятої Богородиці
Це православне свято, яке відзначається у суботу п'ятої седмиці Великого посту і присвячене прославлянню Пресвятої Богородиці Діви Марії.
Прикмети 4 квітня
Якщо на небі сині хмари – буде теплий дощ.
Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка – найімовірніше, потрібно чекати перешкод в урожаї, він буде небагатим.
Сніг на мурашнику зійшов із північного боку – чекай теплого і довгого літа.
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Що не можна робити 4 квітня
У цей день не можна виносити сміття з двору, оскільки можна було накликати біду на дім.
Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.
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