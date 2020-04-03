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3 квітня • оновлено в 20:58
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Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

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4 квітня в Україні та в усьому світі відзначають суботу Акафіста, або Похвалу Пресвятої Богородиці і День Інтернету.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День Інтернету

У багатьох країнах світу щорічно 4 квітня – у день кончини святого Ісидора Севільського – відзначається День Інтернету, який у 1998 році був санкціонований Папою Іоанном Павлом II.

Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Субота Акафіста, або Похвала Пресвятої Богородиці

Це православне свято, яке відзначається у суботу п'ятої седмиці Великого посту і присвячене прославлянню Пресвятої Богородиці Діви Марії.

Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

Прикмети 4 квітня

  • Якщо на небі сині хмари – буде теплий дощ.

  • Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка – найімовірніше, потрібно чекати перешкод в урожаї, він буде небагатим.

  • Сніг на мурашнику зійшов із північного боку – чекай теплого і довгого літа.

Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 4 квітня

  • У цей день не можна виносити сміття з двору, оскільки можна було накликати біду на дім.

  • Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.

Прикмети і свята 4 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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