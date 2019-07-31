Прикмети і свята 31 липня: що не можна робити

31 липня 2019 роки святкують Всесвітній день рейнджера, День Гавайського прапора, а також поминають святого Ігнатіуса Лойоли та Іоанна Багатостраждального, Печерського.

Прикмети можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде врожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Всесвітній день рейнджера – відзначається щорічно з 2007 року. Мета – відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи і вшанувати пам'ять загиблих рейнджерів в ході несення своєї служби. Свято активно просувають більше 60 організацій-членів Федерації рейнджерів з 46 країн світу. З 2010 року його підтримує і Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

рейнджер pixabay

З нагоди Дня в різних країнах проводяться святкові і пам'ятні заходи, з метою розповісти про особливості та складнощі роботи рейнджерів, важливість охорони навколишнього середовища і збереження біологічного різноманіття. Також проводяться змагання рейнджерів різних регіонів і країн, які дозволяють обмінятися досвідом патрулювання, освоїти нові технології в роботі, зміцнити партнерські відносини.

День Гавайського прапора – у 1990 році губернатор Гаваїв Джон Вайхе III проголосив 31 липня Днем Гавайського прапора, який являє собою вісім горизонтальних смуг: білих, червоних і синіх. Вони символізують вісім основних островів штату: Оаху, Мауї, Ланаї, Кауаї, Кахоолаве, Молокаї, Ніїхау і Великий острів. У лівому верхньому куті розмістився прапор Великобританії, нагадує про історичні відносини.

Гавайсський прапор pixabay

День пам'яті преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського. Він був подвижником в Києво-Печерській лаврі, позбувшись від страждань через хіть. В юності він пішов до печери, посилено молився, а через добу почув голос: "Іоанне! Тобі треба зачинитися тут незрячим і мовчанням послабити брань, і Господь допоможе тобі".

Преподобний Іоанн Багатостраждальний orthodoxy.org

З того часу святий оселився в печері, і тільки через 30 років переміг плотську пристрасть. В ніч Воскресіння Христового змій захопив голову преподобного у свою пащу. Він кликав до Господа, блиснула блискавка, і змій зник. Помер преподобний Іоанн Багатостраждальний приблизно в 1160 році. Святі мощі його спочивають в Антонієвих печерах.

День святого Ігнатіуса Лойоли – він народився у 1491 році в Іспанії, в небагатій дворянській сім'ї. У 30 років почав вивчати релігію через облоги французькими військами іспанського міста Памплони. Одним з гарматних снарядів йому розтрощило ногу, але Лойола не залишив поля бою.

Святий Ігнатіус

Під час лікування Ігнатіус прочитав багато книжок, в тому числі релігійні. Вони перевернули його уявлення про світ і своє призначення. У 1522 році він пішов у монастир, пізніше заснував єзуїтський орден, названий "Товариством Ісуса" (Society of Jesus), який зміцнював престиж католицької церкви.

Прикмети 31 липня

У народі відзначається Ємельянів день. час закінчення жнив. У цей період починається час заготовок – овочі та фрукти якраз активно дозрівають.

Якщо сонячний день – золотий сезон буде теплим.

Йде дощ – осінь буде холодною і похмурою.

Якщо берези починають жовтіти – буде рання осінь.

Шишки на соснах і ялинках висять високо – морози почнуться не раніше січня.

Що не можна робити 31 липня

У народі раніше було прийнято ходити в лазню, але не можна було ображати банного духу. Інших заборон немає.

Хто народився

Олег Винник - (46 років), український співак, автор пісень, композитор і секс-символ. Багато хто знає як мінімум одну з його найвідоміших пісень - "Вовчиця".

Олег Винник instagram /olegg.vynnyk

Джоан Роулінг – (54 роки), британська письменниця і сценарист. Отримала знаменитість і визнання по всьому світу завдяки створенню саги "Гаррі Поттер".

Джоан Роулінг ВВС

Уеслі Снайпс – (57 років), американський актор, який в основному знімався в бойовиках. Він відомий за такими фільмами: "Блейд 1, 2", "Блейд. Трійця", "Пасажир 57", "Нестримні 3".

Уеслі Снайпс

Луї Де Фюнес – (народився в 1941 році – помер 27 січня 1983). Видатний французький актор, який знімався в комедіях: "Жандарм та жандарметки", "Жандарм та інопланетяни", "Жандарм на відпочинку", "Великі канікули", "Жандарм у Нью-Йорку", "Вендетта" і багато інших.

Луї Де Фюнес

Борис Якубович – (74 роки) – радянський і російський телеведучий, якого знають усі в Україні, Росії, Білорусі та Казахстані. Найбільшу популярність йому принесли телепередача "Поле чудес".

Борис Якубович

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на 31 липня 2019 року по картах Таро готує для всіх знаків Зодіаку несподівані новини в діловій і особистій сферах. Доля допоможе розпочати абсолютно новий період в житті. Низка неприємних подій підійшла до кінця, за ними починається біла смуга

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.