Прикмети і свята 31 грудня: що не можна робити в останній день року

31 грудня в Україні і в усьому світі прощаються зі старим роком і зустрічаються новий, в народі в цей день відзначають Модестів день.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також які народні прикмети існують.

День Модеста: народні прикмети

На Київській Русі Модест шанувався як покровитель худоби, а тому, 31 грудня йому молилися про захист від падежу домашніх тварин. Попереду були холоду, і важливо, щоб худоба нормально перезимувала.

У день Модеста зазвичай ворожили: для цього людина лягала на місце, де б'ють хліб, і слухала, що станеться. Якщо чути гул, то людині уготована швидка смерть, а якщо чути молотьбу, то ворожуючий буде багатим. Дзвін, почутий 31 грудня, віщував весілля.

Що не можна робити 31 грудня?

Існує відразу кілька народних повір'їв, які дотримувалися в старовину. Згідно з ними, в цей день зима випускала на волю всю нечисть, тому слід було бути обережним.

Наприклад, люди намагалися не залишати молоко у відкритому посуді, щоб не запустити туди духів. А ще не залишали ножі на столі, оскільки ними могла почати бавитися нечисть, що могло призвести до біди.

Свята 31 грудня в світі

В інших країнах у цей день відзначають день солідарності азербайджанців світу, в Киргизькій республіці відзначають день працівників Митної служби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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