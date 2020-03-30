Прикмети і свята 31 березня: що не можна робити в цей день

31 березня відзначають в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день резервного копіювання.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день резервного копіювання
Міжнародний день резервного копіювання або День бекапа проводиться щорічно 31 березня. Створення резервних копій (бекап) - це створення копії важливих даних на носії, призначеному для відновлення даних у разі їх пошкодження або втрати на основному носії.
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Прикмети 31 березня
Мати-й-мачуха зацвітала – до теплого початку квітня і раннього літа;
Комарі вже літають – до ясної і сонячній погоді;
У лісі багато комарів розвелося – до хорошого урожаю ягід і вівса;
Прилетіли лебеді – до потепління;
Мошкара роїться – грибний рік буде.
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Що не можна робити 31 березня
Ходити в гості – інакше можна удачу в любові і грошах втратити;
Впускати непрошених гостей в свій будинок – ті нібито можуть забрати здоров'я, щастя і радість у господарів;
Займати і позичати гроші – сам рік в боргах проведеш;
Розповідати про добрі справи, що зробив – інакше не зарахують;
Стригти волосся і нігті – до дрібних життєвим неприємностей;
Одягати чужі речі (навіть родича) – можна з ними "надіти" на себе чужі біди;
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