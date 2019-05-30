Прикмети і свята 30 травня 2019: що не можна робити на Вознесіння Господнє

30 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день католики святкують Вознесіння Господнє і День святої Жанни д'Арк. Крім того, 30 травня день народилася українська співачка Оксана Білозір і російський актор Олександр Дем'яненко.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також чи буде хорошим урожай в цьому році. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Вознесіння Господнє

Вознесіння завершує порятунок Христа після смерті і відродження. Це перехідне свято в пам'ять вознесіння Ісуса Христа на небеса. Дата його пересувається в межах травня - початку червня і припадає на сороковий день після Великодня. У 2019 римокатолики святкують Вознесіння Господнє 30 травня, а у православних християн ця дата випадає на 6 червня.

Rsute.ru

День святої Жанни д'Арк

30 травня католицька церква відзначає День святої Жанни д'Арк. Жанна д'Арк - покровителька військових і Франції. У 1920 році офіційним указом папи Бенедикта XV Жанна д'Арк була зарахована до лику святих, хоча люди поклонялися їй протягом століть.

yunews.kz

Прикмети 30 травня

Йде дощ на зростаючий місяць – літо дощовим буде;

Північний вітер віщує холодне літо;

Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град;

Свині риють болота – буде дощове літо.

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Народилися 30 травня

1937 - Олександр Дем'яненко (пом. 1999), актор театру, кіно і телебачення, майстер дубляжу (фільми "Кавказька полонянка", "Операція И", "Кар'єра Діми Горіна", "Іван Васильович змінює професію").

Олександр Дем'яненко Teleprogramma.pro

1957 - Оксана Білозір, українська співачка і політичний діяч.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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