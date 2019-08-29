Прикмети і свята 30 серпня: що не можна робити

30 серпня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Також в народі відзначається День Мирона. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 30 серпня

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

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Генеральна асамблея ООН у 2010 році висловила у своїй резолюції серйозну стурбованість тим, що в світі зростає кількість насильницьких зникнень людей. До цієї категорії включаються арешти, затримання та викрадення.

Насильницькі зникнення увійшли до стратегії насадження атмосфери терору і, на думку експертів Генеральної асамблеї ООН, перетворилися на глобальну проблему. Раніше подібні випадки асоціювалися з диктаторськими режимами, але сьогодні вони відбуваються в самих різних ситуаціях, особливо при внутрішніх конфліктах як засіб політичного придушення опонентів.

Тому в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень активісти руху закликають громадянське суспільство звернути увагу на проблему і зробити все, щоб впоратися з нею.

День Мирона

Святий Мирон Азбука Віри

Цього дня відзначали пам'ять святого Мирона, який служив пресвітером в Ахаї. Одного разу місцевий игемон Антипатр увійшов до християнського храму, щоб полонити людей і віддати їх мукам. Мирон докорив його і звинуватив в нечистих помислах.

Антипатр у відповідь наказав схопити пресвітера, піддати його тортурам, а потім кинути в розпечену піч. Однак мученик вийшов з вогню неушкодженим. Тоді його веліли віддати на розтерзання диким звірам, але й ті не чіпали святого. У сказі Антипатр вбив самого себе, не в силах винести свого безсилля.

Прикмети 30 серпня

Туман і роса вранці – на гарну погоду.

Темні хмари – до тривалої негоди.

Ранкова та вечірня зоря золотистого кольору – до тепла.

Іній вранці – до багатого врожаю.

Вітер дме поривами – до тихої погоди.

Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.

Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.

Гарна погода – до ранньої весни.

Що не можна робити 30 серпня

30 серпня - свято liveinternet

Категорично заборонено злитися і конфліктувати. Краще помиритися і побажати добра опонентові.

День народження 30 серпня

Олександр Лукашенко tut.by

Президент Білорусі, політичний і державний діяч. Займає посаду головнокомандувача з 20 липня 1994 року. Голова Ради безпеки Республіки Білорусь.

Кемерон Діас Instagram @ camerondiaz

Американська актриса і модель. Популярна за ролями у фільмі "Маска", "Всі без розуму від Мері", "Ванільне небо", "Банди Нью-Йорку" і "Бути Джоном Малковичем" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на 30 серпня по картах Таро говорить про те, що Овнам і Ракам слід звернути увагу на своє оточення, а Дівам і Левам добре відпочити.

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