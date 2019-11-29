Прикмети і свята 30 листопада 2019: яким буде цей день

30 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день захисту інформації та Всесвітній день домашніх тварин.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день захисту інформації

У 1988 році американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем захисту інформації (Computer Security Day). Метою Дня, який також відомий як День комп'ютерної безпеки, є нагадування користувачам про необхідність захисту їхніх комп'ютерів і всієї інформації, що зберігається в них.

pexels.com

Всесвітній день домашніх тварин

Щорічно 30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин (World Pets Day). Він присвячений всім одомашненим людиною тваринам і служить нагадуванням всьому людству про відповідальність.

pexels.com

Прикмети 30 листопада

Гарна погода 30 листопада - зима буде теплою, і навпаки.

Похмура погода - сонячних днів взимку буде мало.

Темний лід на річці - до хорошого урожаю.

Якщо хмарна погода триває до полудня, а потім небо прояснюється, то зима буде сонячною і м'якою.

pexels.com

Що не можна робити 30 листопада

Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг.

Не виконуйте важку роботу.

Не свистіть в будинку.

Не сідайте на стіл – до біди.

pexels.com

Народилися 30 листопада

1874 - Вінстон Черчілль (пом. 1965), британський політичний діяч, прем'єр-міністр в 1940-1945 і 1951-1955.

1945 - Роджер Гловер, бас-гітарист англійського рок-гурту "Deep Purple".

1955 - Біллі Айдол, англійський рок-співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний пост.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал