Прикмети і свята 30 листопада 2019: яким буде цей день

30 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день захисту інформації та Всесвітній день домашніх тварин.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день захисту інформації
У 1988 році американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем захисту інформації (Computer Security Day). Метою Дня, який також відомий як День комп'ютерної безпеки, є нагадування користувачам про необхідність захисту їхніх комп'ютерів і всієї інформації, що зберігається в них.
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Всесвітній день домашніх тварин
Щорічно 30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин (World Pets Day). Він присвячений всім одомашненим людиною тваринам і служить нагадуванням всьому людству про відповідальність.
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Прикмети 30 листопада
Гарна погода 30 листопада - зима буде теплою, і навпаки.
Похмура погода - сонячних днів взимку буде мало.
Темний лід на річці - до хорошого урожаю.
Якщо хмарна погода триває до полудня, а потім небо прояснюється, то зима буде сонячною і м'якою.
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Що не можна робити 30 листопада
Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг.
Не виконуйте важку роботу.
Не свистіть в будинку.
Не сідайте на стіл – до біди.
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Народилися 30 листопада
1874 - Вінстон Черчілль (пом. 1965), британський політичний діяч, прем'єр-міністр в 1940-1945 і 1951-1955.
1945 - Роджер Гловер, бас-гітарист англійського рок-гурту "Deep Purple".
1955 - Біллі Айдол, англійський рок-співак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний пост.
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