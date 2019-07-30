Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити

30 липня 2019 року святкують день Республіки Татарстан, Конституції Казахстану, день перемоги Туреччини, Фестиваль вина в Лімассолі та День архівіста Киргизстану.

Крім того, на цю дату призначено Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Прикмети можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде врожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День Республіки Татарстан – цього дня у 1990 році Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет Татарської РСР. Після розпаду СРСР Республіка Татарстан не вийшла зі складу держави, а продовжує існувати як суб'єкт Російської Федерації. Вперше свято створення республіки відзначили в 1991 році. До цієї дати приурочено також святкування дня народження столиці – Казані. За традицією, 30 серпня президент звертається до громадян з привітаннями.

Казань pixabay

День Конституції Казахстану, яка була прийнята у 1995 році, є офіційним державним святом республіки. Основний закон держави дав право вибору громадянам. Першою статтею Казахстан стверджує себе демократичною, світською, правовою та соціальною державою, вищими цінностями якого є людина, її життя, права і свободи.

Астана pixabay

30 серпня прийнято у всіх областях і містах республіки проводити масові святкові гуляння і концерти майстрів художньої самодіяльності.

День перемоги Туреччини над грецькими окупантами і в пам'ять загиблих в битві при Думлупінарі (1922) щорічно відзначається 30 серпня. Та битва була останньою в греко-турецькій війні 1919-1922 років, яка була частиною війни за незалежність Туреччини.

Туреччина pixabay

Цього дня розпочалася найбільша чотириденна битва, яка завершилася перемогою турецьких сил. Прийнято під акомпанемент яничарського маршу, покликаного зміцнити зв'язок часів у масовій свідомості, проводити концерти, військові паради та мілітаризовані церемонії.

День архівіста Киргизстану – професійне свято, встановлено Постановою Уряду Киргизької Республіки № 519 від 26 жовтня 1993 року. Це історичне рішення поклало початок становленню та розвитку архівної справи Киргизстану.

Прапор Киргизстану pixabay

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень – прийнятий Генеральною асамблеєю ООН в 2011 році. Тоді організація висловила в резолюції серйозну стурбованість тим, що в світі зростає кількість насильницьких зникнень людей. Традиційно цього дня організація Amnesty International звертається до урядів країн із закликом вжити всіх можливих заходів, спрямованих на викорінення такої практики.

Викрадення pixabay

Прикмети 30 липня

Сталася гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть хуртовини.

Жаркий і сухий день – до малосніжної і холодної зими.

Жаркий день і прохолодна ніч – до ясної і сонячної погоди.

Що не можна робити 30 серпня

Цього дня в народі відзначається день Мирона. Особливих заборон немає. Прийнято навпаки працювати в полі, допомагати сиротам, вирізати пагони малини.

Народилися 30 липня

Арнольд Шварцнеггер – (72 роки), американський актор, режисер, продюсер. Володар численних премій "Золотий глобус", "Сатурн", "MTV". Самі легендарні ролі: "Термінатор" (всі частини), "Стиратель", "Залишайся голодним", "Джуніор", "Правдива брехня" і багато інших.

Арнольд Шварцнеггер instagram / schwarzenegger

Френсіс де ла Тур – (75 років), британська актриса. Відома за ролями міс Рут Джонс у комедії "Здається кімната", і мадам Максим у сазі "Гаррі Поттер".

Френсіс де ла Тур У фільмі "Гаррі Поттер і кубок вогню"

Ліза Кудроу – (56 років), американська актриса, продюсер, телеведуча і комедіантка. Велику популярність здобула завдяки ролі Фіббі Буффе у серіалі "Друзі", за яку отримала премію "Еммі" в 1998 році.

Ліза Кудроу .instagram / lisakudrow

Террі Крюз – (51 рік), американський актор, колишній футболіст. Знімається в основному в комедіях: "Нестримні 1, 2, 3", "Дістань мене, якщо зможеш", "Дівич-вечір у Вегасі", "Лава запасних", "Білі навшпиньки" та інші.

Террі Крюз Bird In Flight

Як повідомляв OBOZREVATEL 29 липня відзначали День сил спеціальних операцій ЗСУ, Міжнародний День тигра, а в народі – Фіногеєв день, який вважається найспекотнішим в році.

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