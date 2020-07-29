Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день

30 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святих Марини і Лазаря. У світі також відзначають Міжнародний день дружби і День боротьби з торгівлею людьми.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 30 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Марини і Лазаря

30 липня – в народному календарі Марина Лазоревая (Вогняна Марія), також це свято ще називають Марина і Лазар. А православна церква вшановує пам'ять святої Маргарити або Марини і Лазаря Галісійського.

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На Русі день Марини з Лазарем вважався часом блискавиць і блискавок. Слов'яни вважали Марину сестрою Іллі Пророка. Вона асоціювалася з проливним дощем, а Лазар – з сполохами блискавок. Блискавки пов'язували з легендою про прекрасну Марину. Вона жила у владики морського, але втекла з батьківських покоїв на землю. А блискавки, сполохи на небесах – це гнів батьківський, так він згадує про норовливу дочку.

Міжнародний день дружби

Міжнародний день дружби, встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 65/275 від 3 травня 2011 року, відзначається щорічно 30 липня.

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Перед світом стоїть велика кількість викликів і загроз: злидні, насильство, порушення прав людини. Це підриває міжнародний мир і безпеку, соціальні підвалини, створює перешкоди для розвитку. Щоб успішно протистояти цим викликам і загрозам, необхідно викорінити причини їх виникнення. Цього можна домогтися шляхом прояви солідарності, яка може виражатися у багатьох формах. В першу чергу це дружба, вона робить нас ближчими. Разом люди можцть досягти згоди, створити нормальні умови для існування всіх людей, які прагнуть зробити світ кращим.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми відзначається щорічно 30 липня, був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції A/RES/68/192 в 2013 році з метою "підвищувати обізнаність про стан жертв торгівлі людьми і заохочувати і захищати їх права".

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Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном.

Прикмети на 30 липня

Дощовий день – на неврожай.

Якщо цей день дощовий, то хліб будк рясно рости.

Багряне небо віщує добрий ранок.

Нічна роса не висохла – буде гроза.

Що не можна робити 30 липня

Заборонено дивитися на блискавки, інакше можна осліпнути. Так говорили предки.

Не рекомендується робити пропозицію руки і серця і навіть грати весілля. Вважається, що шлюб виявиться недовговічним: подружжя буде весь час сваритися, поки остаточно не розірве стосунки.

У цей день краще не тринькати гроші. Якщо уберегти себе від зайвих витрат, найближчим часом вийде примножити свої накопичення.

30 липня забороняється ходити за грибами та просто шуміти, перебуваючи в лісі. В іншому випадку темні сили помітять вас і нашлють пристріт. Причому не тільки на того, хто їх потривожить, але і на всю його сім'ю.

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