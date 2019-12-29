Прикмети і свята 30 грудня: що не можна робити в цей день

30 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День пам'яті пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День пам'яті пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла

За 600 років до народження Христа Єрусалим був завойований царем вавилонським, храм, споруджений Соломоном, був зруйнований, а безліч народу ізраїльського відведено в полон.

Серед бранців перебували знатні юнаки Даниїл, Ананія, Азарія і Мисаїл. Цар Вавилону Навуходоносор розпорядився навчити їх халдейської премудрості, виховати в розкоші, при своєму дворі. Але вони, зберігаючи заповіді своєї віри, відмовлялися від надмірностей і вели строгий спосіб життя, харчувалися вони тільки овочами і водою.

Господь дарував їм мудрість, а святому Данилові - дар прозорливості і тлумачення снів.

Прикмети 30 грудня

За погоду 30 грудня намагалися визначити, яким буде травень.

Іній в цей день повідомляв про потепління, яке гряде через тиждень.

Заметіль на Данила вказувала на хороше роїння бджіл.

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