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2 січня • оновлено в 22:35
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Прикмети і свята 3 січня 2020: що не можна робити в цей день

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3 січня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День народження соломинки для коктейлів

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 3 січня 2020: що не можна робити в цей день

pexels.com

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День народження соломинки для коктейлів

3 січня у світі відзначається незвичайне свято – ця дата вважається Днем народження соломинки для коктейлів (Drinking Straw Day). Згідно з легендою, першу штучну соломинку для коктейлю винайшов американський підприємець Марвін Стоун (Marvin Stone), власник фабрики з виробництва паперових сигаретних мундштуків.

Прикмети і свята 3 січня 2020: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 3 січня

  • Багато снігу у цей день – до гарного урожаю.

  • Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.

  • Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.

  • Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.

  • Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.

Прикмети і свята 3 січня 2020: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 3 січня

  • У цей день нікому не бажають щастя і здоров'я, тому що все здійсниться з точністю до навпаки.

Прикмети і свята 3 січня 2020: що не можна робити в цей день

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про етруський символічний подарунок на Новий рік, який можна піднести своїм рідним і знайомим і в 2020 році.

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Автор
Марія Дідик
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