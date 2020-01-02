Прикмети і свята 3 січня 2020: що не можна робити в цей день

3 січня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День народження соломинки для коктейлів

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День народження соломинки для коктейлів

3 січня у світі відзначається незвичайне свято – ця дата вважається Днем народження соломинки для коктейлів (Drinking Straw Day). Згідно з легендою, першу штучну соломинку для коктейлю винайшов американський підприємець Марвін Стоун (Marvin Stone), власник фабрики з виробництва паперових сигаретних мундштуків.

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Прикмети 3 січня

Багато снігу у цей день – до гарного урожаю.

Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.

Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.

Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.

Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.

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Що не можна робити 3 січня

У цей день нікому не бажають щастя і здоров'я, тому що все здійсниться з точністю до навпаки.

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